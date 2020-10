„V rizikových zónách jsou uzavřená sportovní centra, ale vrcholoví sportovci mají výjimku, takže nás se to vůbec nedotýká. Jediné opatření, které nás zasahuje je, že jsou minimálně do poloviny listopadu zrušeny všechny ligové zápasy a turnaje,“ komentuje squashistka žijící s manželem na okraji Paříže. Francie mezi další opatření zavedla například zákaz vycházení po deváté hodině večerní.

Ve Francii jsou oproti Česku testy na covid-19 zdarma. „Myslím si, že kdyby byli sportovci pravidelně testováni, tak by se sportovní centra nemusela zavírat a turnaje by se mohly normálně konat, ale to by bylo v Česku pro sportovce asi dost nákladné,“ konstatuje šestašedesátá hráčka světa. „Celosvětově je celá situace okolo sportu hodně zpomalená, takže si nemyslím, že by na tom Česko bylo výrazně hůř než ostatní státy, ale uvidíme, kdy se to zase rozjede,“ dodala česká jednička.

Zdroj: Irena Vanišová

Poslední zápasy, které Anna v Česku stihla, byly v rámci play off extraligy žen, ze kterého si se svým týmem Modrý svět z Prahy odvezla titul mistryň republiky. Další zápasy odehrála ve Francii. „Teď jsem hrála dva národní turnaje ve Francii, protože mezinárodní turnaje nejsou. Na okruhu PSA se konaly jen ty největší turnaje pro top padesát hráčů, kam já se zatím nedostanu, na turnaji v Egyptě jsem bohužel byla první v rezervě. Takže nic jiného než hrát tady národní turnaje mi nezbývá, i když ty se teď také začínají rušit,“ říká s tím, že hraní po tak dlouhé době pro ni bylo zvláštní nejen proto, že nebyla možnost hrát zápasy, ale také proto, že netrénuje se spoluhráčkami, ale pouze s kluky. „Od května trénuji normálně, ale ty zápasy chybí a je to znát,“ dodala.

Na turnajích i při trénincích musí sportovci podstoupit velké změny. „Na velkých PSA turnajích musíte mít negativní test dvaasedmdesát hodin před odletem a po příjezdu vás testují znovu na místě. Poté vstoupíte do turnajové bubliny, kde se nesmíte s nikým scházet. K ostatním hráčům se můžete přiblížit maximálně na dva metry. Máte pokoj pro sebe, i když jste na turnaji s manželkou nebo manželem. Před zápasem máte pouze jeden trénink, a to buď sami, nebo se svým soupeřem, a po celou dobu turnaje musíte zůstat v hotelovém komplexu, dokud tedy neprohrajete,“ komentuje. Její manžel Lucas Serme se účastnil PSA turnaje v Egyptě i v Manchesteru. Změny pro něj nebyly až tak obtížné, protože se díky nim alespoň mohl soustředit sám na sebe a na hru.

Zdroj: Irena Vanišová

Na podzim Annu čekalo plno turnajů, které byly důsledkem pandemie covidu-19 zrušeny. „V této době jsme vždy jezdili na turnaj do Monaka, na který jsem se těšila. Měl být také turnaj v Annecy, přesunutý z března, ale byl zrušený. V prosinci každoročně jezdím na turnaj do Londýna a ten letos také nebude,“ oznamuje se zklamáním. Dále ji čekal turnaj v Kanadě, na který kvůli novým restrikcím také nemůže.

„Během pandemie jsem si uvědomila, jak velkou moc nad námi má naše vláda. Jak je pro ně jednoduché nám omezit náš pohyb. Nejistota, jestli nás pustí za rodinou, když bydlíme v jiné zemi. Najednou nebylo možné ani vyjít ven z domu. Zjištění, že svoboda není zas takovou samozřejmostí, jakou jsme si mysleli, že je, bylo těžké. Samozřejmě je ale potřeba nová opatření dodržovat a dělat vše pro to, abychom zůstali zdraví,“ ukončila squashistka.