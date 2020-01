„To je sport, jednou jste nahoře, jednou dole,“ krčí rameny opavský křídelník Filip Zbránek.

Na Folimance ostravský rodák do hry nezasáhl. „Mám naražené levé koleno. Myslel jsem si, že to půjde, ale nešlo, proto jsem zápas s USK vynechal,“ vysvětloval devětadvacetiletý basketbalista.

Ve středu do pohárového duelu s Brnem už naskočil. „Koleno bolelo, ale šel jsem do toho. První poločas jsem zvládl, druhý po domluvě s trenérem vynechal,“ dodal hráč, který v letošní sezoně naskočil do čtrnácti zápasů.

Už v sobotu čeká na Opavany derby s Novou Hutí. „Sice jsem v Ostravě vyrostl, ale jako derby to neberu. Pro mě to bude utkání jako každé jiné,“ přiznává. Opava je velkým favoritem.

„Jasně, jsme favoritem. Ale vzhledem k tomu, co jsme předvedli v Ústí a na USK, tak stát se může cokoliv. Každopádně ale chceme a musíme vyhrát,“ zdůrazňuje Filip Zbránek. „Ostrava nemá co ztratit, my to ale urveme,“ dodává.

Zápas na USK nezůstal bez odezvy u trenéra Czudka, ten po návratu z hlavního města naordinoval týmu noční trénink. „Nebylo to příjemné, ale bylo třeba něco udělat. Zasloužili jsme si to, přišel trest, který přijít musel,“ říká Zbránek. V Praze sice nehrál, ale se spoluhráči soucítil.

„Jel jsem do Ostravy pro dodávku, abych kluky odvezl domů,“ zakončil krátké povídání.

Sobotní derby začíná v opavské hale v 18 hodin.