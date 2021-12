„Dostal jsem kolenem ránu od Mickelsona na solar,“ vracel se k inkriminovanému okamžiku Zbránek. Jednatřicetiletý rodák z Ostravy přitom patří k hráčům, kteří jsou schopni hrát přes bolest. Ve středu už ale do hry nenaskočil. „Nikdy se mi ještě nestalo, abych takovou kopačku dostal. Byla to strašná bomba, až jsem z ní zvracel,“ svěřil se Filip Zbránek. „Náš lékař mě po zápase raději poslal na vyšetření do nemocnice,“ pokračoval zkušený opavský basketbalista.