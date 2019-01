Opava - Česká softballová reprezentace zažila obrovský úspěch. V dánské Kodani obhájila titul evropských šampiónů. Jedním z členu vítězného výběru byl i Zdeněk Mateřanka. Opava se může pyšnit tím, že Zdeněk Mateřanka, rodák ze slezské metropole, figuroval v národním týmu jako jediný Moravák.

Zdeněk Mateřanka v utkání základní skupiny proti Izraeli. | Foto: archiv Zdeňka Mateřanky

„Turnaj dopadl skvěle. Primárním cílem Čechů bylo skončit do třetího místa a zajistit si účast na MS 2009, které se koná v Kanadě. Nakonec se to podařilo a ke všemu jsme obhájili titul z loňska,“ ohodnotil Mateřanka.

České mužstvo v poslední době softballu na kontinentální úrovni vládne, což se potvrdilo i v Dánsku. Češi postupně předčasně porazili rozdílem po páté směně Slovensko, Chorvatsko, Dánsko, Izrael, Nizozemsko, Belgii a Velkou Británii. S obrovským přehledem tak postoupili do vyřazovacích bojů, které se hrají systémem page.

To znamená, že nejlepší dva celky ze skupiny si to spolu rozdají o přímý postup do finále. Poražený z tohoto souboje má možnost reparátu. Utká se totiž s vítězem duelu mezi třetím a čtvrtým ze základní části. Národní tým si tak po výhře 4:3 nad domácími Dány vyklestil cestu rovnou do finále, kde narazil na stejného soupeře, který v opravě uspěl proti Velké Británii.

V ostře sledovaném finále však Češi dánského soka opět k ničemu nepustili a vyhráli 7:5. Obhájili tak titul mistrů starého kontinentu. „Spolu s titulem ČR za Radotín se jednalo o největší úspěch mé kariéry. Zahrát si za národní tým byl vždycky můj sen. V reprezentaci jsem prakticky nováček, vždyť tam působím od loňského podzimu. S herní vytížeností jsem velmi spokojen. Absolvoval jsem 40 procent všech utkání a zahrál si i semifinále proti Dánsku,“ pokračoval dále Mateřanka, jehož předností je výborná pálka, a tedy i útočná fáze hry.

V tomto ohledu patří vůbec k nejlepším v první české lize. Podle devětadvacetiletého softballisty byl turnaj sám o sobě velkým zážitkem: „Po organizační stránce šlo o nejlepší softballovou akci, jakou jsem kdy absolvoval. Pořadatelé nám vycházeli ve všem vstříc a Dánům se celý šampionát ohromně povedl.

Velkým pozitivem byli i diváci. Finále se účastnilo okolo tisícovky fanoušků. Bylo vidět, že sportu dost rozumí. Před příjezdem do Kodaně jsme nevěděli, že zde žije početná česká komunita. Akce byla v médiích velmi dobře propagována a pro rozhodující zápas ME nás přišla povzbudit i početná skupinka Čechů, což nám rozhodně prospělo.“

Český softball je dlouhodobě na vzestupu a prožívá své nejzářivější období. Zdeněk Mateřanka ví, v čem tkví kámen úspěchu. „Zásluhu na tom má dlouhodobě kvalitní koncepce českého týmu. Zúčastnili jsme se například soustředění v Argentině. Máme vše důkladně propracované. Naším trenérem je Australan Mike Stapleton,“ doplnil Mateřanka, jenž od letošní sezony působí v týmu nováčka první české ligy Kunovic.

Velikou raritou se stalo i to, že opavský rodák byl jediným moravským členem zahrnutým na soupisce českého výběru. „Bohužel situace na domácí softballové scéně se má v současnosti tak, že se rozvíjí hlavně v Čechách, kde pro samotnou hru panují lepší podmínky,“ uzavřel Zdeněk Mateřanka.