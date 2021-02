Minulý víkend se ve francouzském přístavním městě Le Havre konal další ze série turnajů PSA Challenger Tour, tentokrát Le Havre PSA Challenger 2021. Zúčastnila se ho i opavská squashistka Anna Serme žijící ve Francii. Turnaj byl otevřen pouze pro hráčky pobývající na území Francie a aby se minimalizoval počet lidí uvnitř squashového klubu, byl vstup povolen pouze hráčům, trenérům a jednomu rodinnému příslušníkovi hráče.

I přes nepříznivé podmínky se Anně podařilo dostat až do semifinále, kde se utkala s její současnou největší rivalkou na francouzské půdě Melissou Alves. „Kurty nebyly úplně lehké na hraní a navíc teď, když jsou všechny kluby zavřené, neměli zapnuté topení a na kurtu byla strašná zima. Jeden a půl zápasu mi trvalo, než jsem si na kurt zvykla,“ komentuje česká jednička Anna Serme. V prvním kole hrála s mladou a nadějnou squashistkou, kterou přehrála 3-0 na sety. Ve čtvrtfinále přehrála soupeřku také 3-0 na sety. V semifinále na Annu Serme čekala její rivalka Melissa Alves. V prvním setu se tahaly bod po bodu, ale Alves měla lepší koncovku. Do druhého setu Serme nastoupila s nejistotou a už se jí to nepodařilo otočit. Ve třetím se také tahaly o každý míček, ale Serme se podařilo získat si náskok, a tím i gameball. Soupeřka si však bezchybnou koncovkou podmanila i tento poslední set a zápas skončil 3-0 na sety pro Francouzku Melissu Alves. „Nevycházely mi útoky dopředu, ale měla jsem lepší délku a byla jsem připravenější, než když jsem s ní hrála na minulém turnaji. Je pořád vidět, že je úrovní trochu jinde,“ říká squashistka Serme.

Jak můžeme vidět, ve Francii se pořádají ženské turnaje pravidelně a jsou vyrovnané s počtem těch mužských. V České republice je však situace úplně jiná. Zájem o ženský squash je oproti tomu mužskému minimální. „Problémů je více. Za prvé nejsou ve squashi peníze, takže se nemůže tolik investovat i do žen. Česká asociace squashe je vedena především muži, žádní členové nejsou ženského pohlaví, tak si myslím, že i toto může být příčinou,“ komentuje tuto situaci Anna Serme, která má jako jediná ženská hráčka nárok na podporu od České squashové asociace, zatímco z řad mužů má nárok na podporu více hráčů. „Celkově mi přijde, že pokud ženy nejsou vyloženě ve sportu hvězdy, tak se to dává do ústraní. Ženský sport není v Česku na stejné úrovni jako ten mužský,“ myslí si 65. hráčka světového žebříčku. Tuto nerovnost můžeme vidět i v odlišném price money, kdy muži vyhrávají na turnajích větší částku než ženy. „Jelikož mají ve Francii Camille Serme, která je na třetím místě světového žebříčku, tak ji ignorovat nemohou a investují do toho více peněz,“ dodává s tím, že ji situace v Česku mrzí. „Je čas popřemýšlet o tom, jak v budoucnu zaujmout více lidí, aby se obecně o squash zajímali,“ doplňuje.

Squash se také snaží už po několikáté dostat na olympiádu. Největší naději měla olympiáda v Paříži, která se bude konat v roce 2024, díky popularitě tohoto sportu ve Francii. Místo toho se však rozhodli například pro breakdance. „Většina lidí je překvapená z toho, že tam squash není, protože to je jeden z tradičnějších sportů. Podle mě, když se tam nedostal před třiceti lety, těžko se tam bude dostávat teď,“ komentuje squashistka. „Je v tom politika a také je to o kontextu. Na hrách v Tokiu museli najít něco, v čem budou dobří Japonci, což squash není, tak zvolili baseball nebo skateboard. Ve Francii to bylo stejné. Snažili se oslovit mladší generaci, menšiny a vybrat sport, který bude sociálně dostupný. Squash má profil sportu pro bohaté. Breakdance se tančí na ulicích,“ dodává manžel squashistky Lucas Serme.

Příští víkend se Anna Serme chystá na další PSA turnaj, tentokrát mezinárodní, do francouzského města Mulhouse. Poté ji čeká turnaj v Pákistánu, kde bude hrát i její manžel Lucas Serme, mistr Francie a 36. hráč světového žebříčku. Abyste se tohoto turnaje mohli zúčastnit, musíte být pozváni. Záměr pořadatele byl ten, že chtěl pozvat deset hráčů různých národností, ale kvůli covidu-19 a různým opatřením odlišným pro každý stát to není možné. „Budeme tam hrát asi jen čtyři zápasy s tím, že když někdo prohraje, tak dál nebude nic dohrávat. Půjdeme se podívat na památky, měl by tam být ohňostroj a celý turnaj zaštiťuje princ Omar,“ komentuje nadcházející turnaj Anna Serme. Jako další hráči z Česka se na turnaji představí Daniel Mekbib a Eva Feřteková.