/FOTOGALERIE/ Další velké drama pod Špilberkem! I druhé čtvrtfinále nejvyšší basketbalové soutěže mezi domácím Brnem a Opavou se rozhodovalo v posledních vteřinách. Druhé vítězství Slezanů trefil z perimetru Filip Zbránek. Opavští zvítězili 86:84 a celou sérii s favoritem mají skvěle rozehranou.

Pondělní hrdina Filip Zbránek zakončuje. | Foto: Deník/Ondřej Kovalčík

K vidění byl od prvních vteřin vyrovnaný zápas. Hostující kouč Petr Czudek nechal v prvním poločase na lavičce Martina Gniadka. „Šlo o taktický záměr, který jsme udělali i v loňském play off. Chtěli jsme dát do druhého poločasu více chytrosti, a to nám s Martinem vyšlo,“ pochvaloval si opavský stratég.

Ve třetí čtvrtině šli hosté do dvouciferného vedení, ovšem vyhráno neměli. Brno dokázalo náskok vymazat a jít do vedení. V kritických okamžicích neproměnil Zbránek dvě šestky, ale byl to nakonec on, kdo byl nejšťastnějším mužem zápasu.

Do konce zbývalo necelých třináct vteřin, Brno vedlo o bod. Opavská devítka vzala tíhu okamžiku na sebe a úspěšnou ranou z perimetru odšpuntovala obrovskou radost v opavském sektoru. Slezané vyhráli 86:84.

„Byl to opět vyrovnaný zápas, který se táhl až do koncovky. Hra se přelévala z jedné strany na druhou. My jsme měli několik slabších momentů. Nečekané byly dvě trojky v řadě v podání Půlpana. Filip Zbránek neproměnil dvě šestky, o to více jsem rád, že nakonec rozhodl. Vezeme z Brna dvě vítězství, za které jsme šťastni. Ale vyhráno nemáme, potřebujeme dobře zregenerovat a připravit se na čtvrteční a páteční odvety,“ podotkl Petr Czudek.

„Věřím, že do haly dorazí hodně fanoušků a pomohou nám k vítězství,“ dodal úspěšný kouč.

Basket Brno - BK Opava 84:86 (22:25, 40:43, 62:66)

Body: Chatman 16, Půlpán 15, Culpepper Sr. 14, Pointer 11, Šmits 10, Puršl 8, Krakovič 5, Nečas 4, Dáňa 1 - Farský 15, Slavík 15, Zbránek 14, Švandrlík 11, Kouřil 10, Gniadek 9, Kvapil 4, Mokráň 4, Šiřina 3, Jurečka 1.

Rozhodčí: Baloun, Kučírek, Jeřáb. TH: 26/32:16/23. Trojky: 8/21:12/41. Doskoky: 33:41. Fauly: 27:31. Diváci: 1368. Stav série: 0:2.