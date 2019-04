Bronz pak získali mladší žák Jakub Mušálek a žena v kategorii do 23 let, Monika Kučerová. V 1. závodě šestidílného seriálu pak nastoupilo celkem osmnáct „heďáků“.

Nejlepší opavští závodníci v jednotlivých kategoriích

Ženy do 23 let: 3. Monika Kučerová, Muži do 23 let: 17. Radek Hořák, Junioři: 12. Jan Šindelář, Kadeti: 1. Martin Voženílek, Kadetky: 25. Petra Binderová, Žáci: 74. Tomáš Rubač, Žákyně starší: 27. Denisa Olivová, Žáci mladší: 3. Jakub Mušálek, Žákyně mladší: 31. Nikola Voženílková.

Šéf opavského oddílu Zdeněk Kalužík byl s výkony svých svěřenců nadmíru spokojen, jak uvedl na 110 procent, a to i přes smolné pády několika heďáků. A to ještě nevěděl, jak vypadají průběžné výsledky družstev jednotlivých kategorií kadeti svou soutěž vedou, junioři jsou sedmí, mladší žáci osmí, muži devátí a klub pak celkově je sedmý.

A k tomu dva závodníci mají namířeno do české bikrosové reprezentace kadet Martin Voženílek a žena v kategorii do 23 let, Monika Kučerová.