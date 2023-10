/VIDEO, FOTOGALERIE/ Tomu se říká jízda. Basketbalové béčko Opavy v první lize září. Vlčkovci naposledy doma porazili zlínský Fastav 96:72. Vítězství je o to cennější, že Slezané až na Jiřího Štěpánka hrají výhradně s vlastními odchovanci, což se třeba o Slezském FC Opava vůbec říci nedá.

Kryštof Vlček | Video: Ondřej Kovalčík

„Čekal nás Zlín, tým složený ze zkušených hráčů. Na mysli mám Vošlajera, Šmída a Dedka,“ řekl na úvod opavský trenér Kryštof Vlček. „Soupeř na nás vytáhl hned na začátku zónu. My jsme se chvílemi trápili,“ přiznal kouč BK Opava. „Zlomil to až příchod Vavrečka, který rychle trefil tři trojky a vrátil nás zpátky do zápasu,“ pokračoval v zápasovém povídání Kryštof Vlček.

Hlučín nestačil na nováčka. První poločas byl hrůzostrašný, zlobil se Smékal

Po prvním poločase vedla Opava 53:39. „V prvním poločase jsme točili deset hráčů, soupeř pouze sedm, to nám neslo ovoce. Šmíd na konci prvního poločasu sice korigoval skóre. My jsme ale ve druhém poločase drželi slušné tempo. Všech jedenáct hráčů, co nastoupilo, dalo minimálně tři body,“ pochvaloval si Kryštof Vlček a dodal: „Mám z výkonů kluků obrovskou radost.“

BK Opava B – Fastav Zlín 96:72 (27:21, 53:39, 75:53)

Body: Štěpánek 17, Henzl 17, Pavelek 15, Kavan 10, Vavrečka 9, Š. Kurečka 7, Motyčka 5, Scholz 5, Lazecký 4, Kadaňka 4, E. Myšák 3 – Šmíd 16, Nehoda 11, Dedek 11, Vošlajer 10, Szarowski 8, Krutílek 5, Trávníček 5, Nádeníček 4, Šiška 2. Rozhodčí: Zatloukal, Rusz. TH: 14:19/14:27. Trojky: 12:10. Doskoky: 50:31. Fauly: 21:21. Diváci: 213.