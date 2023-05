Velký volejbalový svátek je tady. Zlín tuto sobotu a příští středu přivítá Golden European League. Kromě ženské reprezentace se diváci můžou těšit také na tu mužskou, jejíž zápas byl loni v červnu s Estonskem zrušen. Češi se nakonec dočkali triumfu v celé soutěži. „Rádi bychom zopakovali loňský úspěch,“ velí kapitán týmu Adam Zajíček, který v sobotu povede národní mužstvo proti Slovensku. Utkání začíná v 16 hodin.

Kapitán českých volejbalistů Adam Zajíček. | Foto: Ondřej Driml.

„Vyhrát trofej s národním týmem je pocit k nezaplacení, takže by bylo pěkné zopakovat minimálně Final Four,“ neklade si malé cíle blokař bronzového Karlovarska z loňského ročníku Uniqa extraligy.

Do Zlína se vydají jak hráči z české nejvyšší soutěže, tak dalších evropských lig. Mistři daných soutěží.

„Vypadá to moc hezky, ale to jsou věci, které jsou na papíře. Můžete mít tým plný hvězd a mistrů různých zemí, ale když to v nároďáku nefunguje, je to k ničemu. Doufám, že si kluci formu, úspěchy a zkušenosti ze soutěží přenesou a budou je v reprezentaci prodávat. To je totiž jediná cesta, jak uplatnit tyto osobní medaile a úspěchy. Jinak to nemá jinou cenu a význam, než jen čistě osobní. Do národního týmu to musí správně zapadnout.“

Blížící se reprezentační akce je bezpochyby prestižní událostí, každý z hráčů by ji rád ovládl. A sáhl si na trofej. Na konci léta a začátku podzimu jsou však na programu další dvě velké události – od 28. srpna do 16. září Mistrovství Evropy, od 30. září do 8. října proběhne kvalifikace na olympiádu.

„Víme, že dva hlavní turnaje, tedy mistrovství Evropy a kvalifikace o olympiádu, jsou soutěže, na které se soustředíme nejvíc. Uvědomujeme si, že celé léto bude náročné a všechno tomu přizpůsobujeme. Ambice máme samozřejmě co nejvyšší, víme ale, kde volejbalový svět je a kvalifikace na olympiádu je sama o sobě velice těžká,“ poukazuje 30letý volejbalista na pouhé dva postupující z osmičlenné skupiny, ve které jsou mimo jiné mistři světa z Itálie nebo Brazilci.

Větší šanci cítí na evropském šampionátu. Na tom uplynulém Češi skončili ve čtvrtfinále.

„Po úspěchu, který jsme předvedli v Ostravě, si myslím, že máme minimálně na to, ho zopakovat. To, co bude v ostatních soutěžích, bude jen přidaná hodnota. Do všech ale jdeme tak, abychom uspěli co nejlepším způsobem pro Českou republiku. Tým i hráči dozrávají do let, kdy si myslím, že by se mohlo začít projevovat ve zkušenostech a vyzrálosti, jak tvrdě pracujeme. Sám jsem zvědavý, jak se nám bude dařit a už první zápas napoví,“ dodává kapitán české volejbalové reprezentace Adam Zajíček.

Svěřenci Jiřího Nováka v sobotu od 16 hodin nastoupí proti Slovensku, o tři dny později od 19 hodin proti Finsku. České reprezentantky svůj jediný zápas ve Zlíně absolvují ve středu od 16 hodin proti Slovensku, v sobotu 3. června se ve stejný čas představí v Ostravě proti Rumunsku.

Roman Macek, šéf zlínské Fatry:

„Golden European League se u nás konala už loni. Očekávaný zápas české mužské reprezentace se nakonec neuskutečnil, Estonci kvůli covidu nepřiletěli. Na utkání žen bylo skoro 2 000 diváků, hala se pěkně zaplnila. Návrat mezinárodního volejbalu do Zlína je pro nás oceněním.“

Program Golden European League ve volejbale:

Sobota 27. 5. 2023 – Zlín:

16 hodin: Česko – Slovensko (muži)

Středa 31. 5. 2023 – Zlín:

16 hodin: Česko – Slovensko (ženy)

19 hodin: Česko – Finsko (muži)

Sobota 3. 6. 2023 – Ostrava:

16 hodin: Česko – Rumunsko (ženy)

19 hodin: Česko - Estonsko (muži)