V pondělí padl divácký rekord sezony. Do haly dorazilo 1724 fanoušků a ti byli pořádně slyšet. Halou se valily mexické vlny, atmosféra byla doslova elektrizující. „Naši fanoušci jsou nejlepší, je to náš šestý hráč. Děkujeme za podporu,“ vzkázal na tribuny kapitán týmu Jakub Šiřina. „Bylo to naprosto boží. Jak kluci na palubovce, tak fanoušci. Velký zážitek. Už se těším na semifinále,“ svěřila se jedna z fanynek opavského týmu Pavla Petrželová.