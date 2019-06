Štěpánkovický žokej Marek Stromský se v sobotu zúčastnil běhu Brada city trail, v neděli se představil na pardubickém závodišti, kde ho čekalo pět startů. Rozhodně si ani v jednom podniku nevedl špatně.

„Trochu jsem to přepískl. Sobotní pětikilometrový běh a o den později pět dostihů. Byl to záhul, ale zvládl jsem to. Do starého železa ještě nepatřím,“ těšilo Marka Stromského. Běžecká disciplína mu šla k duhu, v silné konkurenci skončil sedmý. Jeho osmnáctiletý syn Filip byl ještě o příčku lepší.