Jakube, jak se zpětně ohlížíte za opavským vystoupením v Litvě? Jelikož jsem v Litvě odehrál nějaké zápasy s národním týmem, věděl jsem, co nás tam čeká. Basketbal je v zemi náboženstvím a podle toho to tak i v hledišti vypadalo. Pro nás všechny to byl úžasný zážitek, zahrát si před takovou atmosférou. Co se týká samotného zápasu, tak jsme zažili nejpovedenější vstup ze všech tří utkání Ligy mistrů. Do utkání jsme vstoupili nebojácně, trefovali jsme i nějaké trojky, a to i někdy se štěstím. Nebýt zbytečných ztrát, tak rozdíl v poločase mohl být menší, než osmibodový. Myslím si, že utkání by mohlo v dalším průběhu vypadat jinak. Rytas nakonec ukázal svoji sílu, přitvrdil jako v obraně, tak útoku. Po našich zbytečných ztrátách chodili dva na jedna, dva na nulu. Smečovali, do varu dostali i fanoušky, kteří je dotlačili k jasnému vítězství. Pro nás to byl nakonec docela krutý výsledek, myslím si, že tak vysokým rozdílem jsme si nezasloužili prohrát.

Proč to Opavě v předešlých zápasech Ligy mistrů vůbec nešlo? Vypadlo to, že na palubovku přicházíte už předem poraženi. Ve Vilniusu to ale bylo jiné… I vy osobně jste hrál proti Rytasu jinak, než třeba v Patrasu.

Těžko říci. Nechci se pouštět do nějakého srovnávaní soupeřů. Roli v tom hraje sebevědomí, jít na hřiště a věřit si a hrát odvážně, nemít k tomu zbytečné ztráty. To se nám v předchozích dvou duelech nepovedlo. Proti Rytasu se nám podařil první poločas ustát. Byli jsme konkurenceschopní. Po přestávce se znovu ukázala síla Evropy, a to, že máme pořád na čem pracovat.

Co pro vás osobně znamenají tyto zápasy?

(usměje se). Pro mě to znamená hodně cestování. Ale teď vážně. Je to fajn, poměřit se s evropskou špičkou a zahrát si i proti jiným týmům, než jsme zvyklí z české ligy. Za mě je to podstatně lepší, než hrát Alpe Adria Cup, kde úroveň není vůbec žádná. Liga mistrů je velkým přínosem hlavně pro naše mladé kluky. I když prohráváme vysokými rozdíly, tak pro ně je to velká zkušenost. Věřím, že tyto poznatky přenesou do české ligy. Navíc by je to mělo posunout do další fáze kariéry.

Co říkáte, že do Vilniusu za vámi dorazili i vaši fanoušci?

Klobouk dolů před nimi. Pro nás jsou to vítězové zápasu. Přece jenom vyrazit do Vilniusu, který není blízko Opavě, navíc autem ještě. Jsme rádi, že jsme měli jejich podporu. I když byli v menšině, tak byli slyšet. My jsme jejich podporu vnímali, možná to je i ten důvod, proč se nám podařil první poločas. Patří jim velký dík.

Vy jste zápas nedohrál. Můžete přiblížit, co se vám stalo?

Najížděl jsem do koše a jak jsem z výskoku dopadal na zem, tak druhý dopad mířil na soupeřovu nohu a kotník mi šel do strany, udělal jsem si klasický výron. Na základě vyšetření v Opavě mám natažené vazy v kotníku. Lékař mi naordinoval dvoutýdenní klid. Musím zaklepat na čelo, hojí se to dobře. Už jsem odložil berle.