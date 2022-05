Opavský výběr během play-off ztratil pouhé dva zápasy. „Nebylo to špatné. Ukázali jsme svou sílu,“ řekl opavský trenér Petr Czudek. Radost z účasti ve finále kazí absence zraněného Keena Gumbse, kterého ze hry vyřadila zlomená ruka. „Mrzí to hodně,“ přiznal zkušený stratég, který po postupu do finále pozval celý tým na tradiční Magické oko do opavské pivnice Drak.

Na finále jsou Slezané připraveni, svou kůži nehodlají prodat lacino. „Tým je hladový, pozitivně naladěn a připraven na finálový nášup,“ podotkl Petr Czudek.

Petře, vyhráli jste pohár, dostali jste se do finále. Už nyní můžeme říci, že Opava prožívá svou nejlepší sezonu…

Nerad počítám zajíce, když hon ještě není u konce. Můžeme si udělat částečně analýzu, ale pořád máme před sebou finálovou sérii s Nymburkem. Až po ní můžeme dělat hodnocení, jak sezona byla úspěšná.

Opava bude hrát finále. Vyřadili jste USK Praha, následně Brno. Pátý zápas s Brnem jste rozehráli skvěle, první čtvrtinu jste vyhráli 30:8 a vypadalo to na pohodu, ta nakonec nebyla a z utkání se stalo drama…

Když se ohlédnu za celou sérií s Brnem, tak důležité bylo, že jsme do ní dobře vstoupili. Hlavně v prvním utkání jsme ukázali naši sílu. V play-off je těžké, když hrajete dva dny se stejným soupeřem, porazit toho soupeře dvakrát po sobě. Obzvlášť pokud týmy jsou v tabulce vedle sebe a výkonnostně jsou na tom stejně. Nám se podařilo odjet do Brna za stavu 2:0, což bylo pro nás daleko klidnější, než ve čtvrtfinálové sérii s pražským USK, kdy jsme do Prahy odjížděli za stavu 1:1, navíc bez Kuby Šiřiny. Škoda třetího utkání v Brně, kde jsme odehráli výborně první poločas. Ale ve druhém Brno ukázalo, že zápasy umí obracet. Což potvrdilo i v sérii s Pardubicemi, kdy otáčelo nepříznivý výsledek, a to v momentě, když prohrávalo o devatenáct bodů. Druhý poločas se nám tak vůbec nepovedl, o to více jsme se koncentrovali na čtvrté utkání. V něm se sice dokázal soupeř vrátit ze čtrnáctibodové propasti. Už jsme ale dokázali na to zareagovat. Utkání jsme zvládli, a to bylo alfou i omegou celé série. Pátý zápas je vždycky těžký, teď byl ještě těžší tím jak začal. Vypadalo to pro nás velmi jednoduše, měli jsme velký náskok, navíc Brno vypadalo odevzdaně, nebojovalo Nás to uspokojilo a uspalo. Soupeř se do druhého poločasu vrátil s velkou energií. V naší hře byla křeč. Bylo na nás vidět, že nikdo nepočítal s takovým návratem Brna do zápasu. Ale porvali jsme se s tím. Kuba Šiřina jako správný kapitán vzal mužstvo do batohu a dotáhl ho do finále.

Co se vám honilo v hlavě, když Brno otočilo výsledek a šlo do vedení?

Soustředil jsem se na daný okamžik, jak týmu pomoci. Jak vhodně vystřídat, přerušit hru nějakým time. Musím ale přiznat, že občas mi naběhne myšlenka – hele, my pojedeme do Brna, nebude tohle zlomový okamžik série? Tyhle věci se mi v hlavě honily. Ale musel jsem je rychle vytlačit ven a soustředit se na daný okamžik a hledat optimální sestavu, abychom zápas zvládli.

Jakou roli hráli v té chvíli vaši asistenti?

Oba kluci ví, že mohou říci svůj postřeh, ukázat na hráče, který se jim zdá unavený. Vstřebávám od nich informace. Ale to konečné rozhodnutí a tíha odpovědnosti jde za mnou.

Máme velkou chuť a energii, hlásí před baráží opavský kapitán Žídek

Která ta série pro vás jako pro trenéra byla náročnější? Byly to zápasy s USK Praha nebo Brnem? Například jste říkal, že první zápas s Brnem nebyl náročný ani na koučing…

(usměje se) Je pravda, že první semifinálový zápas jsem si užíval spíše jako fanoušek. Byla to one man show Keeana Gumbse, který, jak se říká, basketbalově hořel. Bylo to spíše ligové utkání, které nemělo parametry play-off. Přišly ale další zápasy, ve kterých Brno ukázalo svou sílu. Celkově bych to ale nesrovnával. Oba duely byly 4:1. V každé sérii jsme ztratili jednu kytičku. Kdybyste mi řekl před play-off, že to bude dvakrát 4:1, tak bych to bral všemi deseti. Třikrát jsme zaplnili opavskou halu a i utkání, která byla navíc, byly pro Keenena a naši souhru hodně důležité. Bohužel Keenan byl brán k nám proto, aby byl X faktor pro finálovou sérii. Naneštěstí zranění chodí po basketbalových halách a ne po horách, a je mimo. Musím říci, že s námi to zatřáslo, protože jeden trumf proti Nymburku jsme ztratili.

Jak hodnotíte Keeana za deset zápasů, které v Opavě odehrál. Dle statistik dobrý…

Můžeme se bavit o jeho číslech, o jeho přístupu. Věděli jsme, že s ním jdeme do obrovského risku, ale charakterově byl ohromně v pohodě. Dělal věci navíc. Byl připravený ohledně systému, jak útočných, tak obranných. Není jednoduché se tak do toho dostat. Ale bylo vidět, že je hladový, že chce. Bylo patrné, že řeší, zda někomu bere místo nebo minuty. Snažil se zapadnout, jak nejlépe mohl. Proto dostával velký prostor na palubovce. Potřebovali jsme ho rychle začlenit do našeho systému. Jsem z něj nadšený, jak to všechno zvládl. O to více mě nyní mrzí i za něho, že vypadl.

Jak vidíte finálovou sérii s Nymburkem?

Nymburk očekávaně prošel do finále bez ztráty kytičky. Má vyprázdněnou marodku, připraven je na sto procent. Nás marodka postihla, ale já věřím, že kluci po vítězství v Českém poháru poznali, že něco vyhrát je úplně něco jiného, než skončit druhý. Myslím si, že jim to zachutnalo a rád bych byl, aby se to projevilo i ve finálové sérii.

Nymburk během sezony dvakrát s vámi prohrál, myslíte si, že to mohou mít jeho hráči někde v podvědomí?

Myslím si, že to řeší. Sebevědomí mají, ale ten varovný prstík tam je, že jeden rozhodující zápas mimo vlastní halu nezvládli. Teď si říkají - tři zápasy hrajeme doma. Naopak, na čím více utkání se hraje, tím naše šance klesá.

Může být podle vás na škodu pro Opavu dlouhá pauza, kterou před finále máte?

Byli jsme ochotni začít finálovou sérii dříve, ale zápasy jsou nasmlouvané v televizi, tak se s tím nedalo nic dělat. Je pravda, že pauzy nejsou pro nás dobré. Ale věřím, že budeme dobře vyladěni, tak ať jsme dobře připravení na finálový nášup.

Je už v Opavě tradicí, že po postupu do finále zve trenér Petr Czudek celý tým na Magické oko. Co na to třeba říkal Mattias Markusson?

Matty je pivař, nemá problém s pivem. Tuhle kombinaci ale zažil poprvé. Snažil jsem se mu to vysvětlil, jak to historicky vzniklo. Vím, že si to fotil a posílal bráchovi. Zažil i tuhle naši tradici. Kluci byli všichni v naší oblíbené hospůdce u Draka.

Teď už to chce jen vyprodat v neděli halu…

Už jsem si myslel, že dvojka padne na Brno. Věřím, že teď to klapne.