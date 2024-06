Exhibiční utkání basketbalových hvězd, koncerty nebo vizuální show či videomapping, jen krátký výčet akcí připravených na počest 800. výročí od založení města Opavy. Kde mohou lidé najít kompletní program a co si nemají nechat ujít, řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil v podcastu redakce Moravskoslezského deníku Ostravské ozvěny. Záměrem Ostravských ozvěn je přinášet rozhovory se zajímavými hosty, jejichž životy, práce a osudy jsou spojeny s Ostravou a regionem jako takovým.

Hostem podcastu Ostravské ozvěny byl primátor Opavy Tomáš Navrátil, 13. června 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

„Program není směřovaný na konkrétní, dejme tomu třeba letní víkend, běží v průběhu celého roku. Skutečně jsme se snažili připravit pestrý program z různých oblastí, aby si vybral každý,“ uvedl Tomáš Navrátil. Kromě oslav výročí ale primátor v podcastu hovořil i o významných investičních aktivitách města, které se v současné době realizují, ale také o těch, které jsou v plánu.

Hostem podcastu Ostravské ozvěny byl primátor Opavy Tomáš Navrátil, 13. června 2024 Ostrava.Zdroj: Deník/Jan Lakomý Jednou z nejzajímavějších je podle něj rekonstrukce obchodního domu Breda. „Je to prostě unikát v Opavě, budova chicagského stylu. Lidé jsou s ní spjatí, až nás to překvapilo. My jsme v současné chvíli provedli první rekonstrukci. To znamená, že se kompletně opravila historická fasáda a vyměnily se všechny okna z přední části a z boční části,“ řekl primátor Tomáš Navrátil.

Zaposlouchejte se do něj ve videu v úvodu článku či v odkazu níže na některé z poslechových platforem.