Toho využil i slovenský komentátor Števo Eisele se svým kolegou automobilovým závodníkem a komentátorem Josefem Králem. Spolu se podílejí na natáčení videí pro kanál EisKing na YouTube, kde se věnují nejen závodům Formule 1, ale i jejich zákulisí. Při návštěvě Ostravy s jejich EisKing Tour se jich Deník zeptal, co si o dokumentu myslí. Líbí se jim uměle vytvořené příběhy?

Formule 1 zažívá posledních pět let velký boom. Kromě sociálních sítí to je především i díky dokumentárnímu seriálu F1: Drive to Survive. Jak na tento seriál nahlížíte?

Števo Eisele: Nejvíce se mi na tom líbí, že odhalili zákulisí sportu a soukromí jezdců. I já v se tam jako komentátor dozvím vždy něco nového.

Josef Král: Když byl šéfem Formule 1 Bernie Ecclestone, tak byl paddock (zázemí pro piloty a týmu F1, pozn. red.) město duchů. Bylo tam deset týmů, u toho pár lidí a nikdo nevěděl, co se kde děje. Vybudovalo si to exkluzivitu, ale na druhou stranu to bylo dle mého názoru až příliš. Díky sociálním sítím a Netflixu, je teď konečně možnost povědomí o tomto sportu rozšířit. Lidé ho najednou chápou.

V posledních sériích dokumentu jsme mohli sledovat, jak tvůrci vytváří umělé drama. Nevadí vám to?

Števo Eisele: Když z toho dělali dramatickou bitvu a nafukovali patnácté místo Yukiho Tsunody (pilot stáje Scuderia AlphaTauri, pozn. red.), trošku jsem si klepal na čelo. Ale myslím si, že se z toho tvůrci poučí a letošní série bude epická.

Josef Král: Je to Amerika a patří to k tomu. Já říkám proč ne. Když má člověk na Formuli 1 reálný pohled, tak ví, že 70 procent věcí, které se dějí okolo, nejsou pravda. Ale myslím, že tohle odhalení zákulisí v F1 chybělo. Nikdo předtím nevěděl, co je za pomyslnou oponou.

Jako komentátoři při vysílání z televizního studia před každým závodem a v průběhu velkých cen odhalujete něco ze zákulisí. Nechybí vám v novém formátu v televizi i pozávodní studio, kde byste velkou cenu rozebrali?

Josef Král: Vyzkoušeli jsme si to, když jsme spolu začínali komentovat. Tehdy jsme k divákům promlouvali ze studia před závodem i po něm. Bylo to dobře vymyšlené. Ale tím, že už máme k dispozici jen čas před velkou cenou, jsme si mohli vybudovat něco, kde nejsme televizí nijak vázaní. Můžeme víc vyjádřit svůj názor.

Števo Eisele: Ale musíme dávat pozor na vulgarismy (směje se). YouTube, kde natáčíme, je ideální v tom, že nejsme omezeni délkou videa. V televizi by nám řekli, že máme k dispozici deset minut, k tomu dvě reklamy a nazdar. V tomto směru tak máme otevřenou nekonečnou studnu možností.

Kromě televizního studia se potkáváte i na natáčení videí pro váš YouTube kanál EisKing. Co vás k tomu přivedlo?

Števo Eisele: Byla to čistá zvědavost. Měl jsem pocit, že jsme během přenosu neřekli všechny informace, které bychom chtěli. Vtipné bylo to, že jsme začali natáčet a já jsem říkal Pepovi, že nejprve natočíme jen dvě až tři videa s délkou 12 až 15 minut. Nakonec měl jeden díl 53 minut. Pamatuji si, že jsem se během 35. minuty natáčení podíval na hodinky a řekl si: „Nevadí, uvidíme, jestli se to bude někomu líbit.“

Komentujete spolu už deset let a k tomu jste přidali i EisKing Tour po Česku a Slovensku. Nelezete si ještě na nervy?

Števo Eisele: Je to vtipné, protože to není zrovna krátká doba. Ale Pepa je jeden z mála lidí, které ještě snesu (smích).

Josef Král: Máme spolu takové víkendovky, protože se vídáme jen během závodů. Takže je to v pohodě. Vždycky si odpočineme a pak se na sebe i na Formuli 1 těšíme.

Máte ještě spolu nějaký nesplněný sen do budoucna?

Josef Král: Až se se Števem vezmeme, tak vám to řekneme (smích). Už to nemáme moc kam posouvat…

Števo Eisele: Po Velké ceně Abu Dhabí v roce 2021 mi už nechybí vůbec nic (směje se). Jen jsem teda rád, že jsem to přežil. Ale těším se na každou další velkou cenu a opravdu si užívám tu práci se všemi lidmi, se kterými se na komentování Formule 1 podílíme. A samozřejmě musím zmínit naši formulovou rodinu, protože ať to zní jakkoliv jako klišé, je to největší nabíječkou energie jakou máme. Když vidím publikum, které nás sleduje, dělá nám to s Pepou obrovskou radost.