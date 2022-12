Jak léky bezpečně zlikvidovat? Co se stane, když je vyhodím do koše?

Léky bezplatně odneste do jakékoliv lékárny, která je povinna léky převzít a shromáždit do plastových uzamčených kontejnerů. Odvoz nebezpečného odpadu je prováděn příslušnou certifikovanou firmou a v lékárně je evidován. Prošlé léky jsou odváženy do spalovny, kde se likvidují i s kontejnery za vysokých teplot a s kontrolou emisí. Léky přineste ideálně v původním balení. Prázdné lahvičky, krabičky ani blistry nosit nemusíte, můžete je vyhodit běžným způsobem. Prošlé léky nepatří do koše. Odtud se mohou dostat na skládku a ohrozit životní prostředí. Navíc se mohou při nesprávné likvidaci dostat do nepovolaných rukou a ohrozit zdraví nejen dětí.

Kardiolog z Třince varuje: I štěstí by mělo mít svou míru

A jak léky správně skladovat?

Léky uchovávejte v originálním balení, které lék chrání před světlem, podle instrukcí v příbalovém letáku. Domácí lékárničku uložte mimo dosah a dohled dětí, na suché a čisté místo. Některé léky vyžadují uchovávání v chladu, některé je nutné naopak před chladem a mrazem chránit. Jiné léky lze užívat po otevření jen omezenou dobu. Všechny tyto informace dostanete při výdeji konkrétního přípravku v každé dobré lékárně, ale jsou uvedeny i na obalu. Pravidelně kontrolujte datum expirace i vzhled léků, a to minimálně jednou ročně. Léky nesmí změnit barvu, konzistenci ani vůni. Pokud v lékárničce najdete ještě nedobrané léky na předpis, nenechávejte si je na další léčbu, ale odneste je spolu s prošlými léky do lékárny k likvidaci. Zamezíte tak riziku poškození zdraví při chybném vyhodnocení příznaků nemoci, navíc si uděláte v rámci generálního úklidu hezký pořádek.