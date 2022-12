„Začalo to jako příznaky chřipky – bolest kloubů a svalů, zvýšená teplota až horečka, únava, zimnice, nechuť k jídlu. Po třech dnech domácího léčení jsem začala cítit zlepšení, proto jsem ani nenavštívila svého praktického lékaře. Za další tři dny se ale situace znovu zhoršila a jela jsem nakonec ráno k lékaři,“ popisuje Andrea Adámková, kterou nakonec zdravotníci šokovali velmi vážnou diagnózou, která vyžadovala okamžitou hospitalizaci v Nemocnici AGEL Třinec-Podlesí. „Absolutně jsem takovou diagnózu nečekala,” přiznala.

„Když vyšly výsledky krve a paní lékařka mi sdělila, že musím jít na monitorované lůžko, jelikož mám buď plicní embolii, nebo myokarditidu, tak jsem byla zaskočená. Upřímně jsem ani nevěděla, co myokarditida je. Další šok byl, když mi lékaři sdělili, že mi selhává srdce a že funguje jen na nějakých padesát procent,“ vypráví mladá maminka, která nakonec v třinecké nemocnici strávila dva týdny.

„Stav paní Adámkové byl v úvodu hospitalizace velice vážný. Levá komora srdeční byla významně oslabena probíhajícím zánětem, výsledkem toho pak byl fakt, že srdce nedokázalo přečerpat dostatečné množství krve k zabezpečení adekvátní dodávky kyslíku a živin do tkání. Zároveň z důvodu srdeční slabosti měla paní Adámková překrvené plíce, což jí v úvodu způsobovalo nepříjemnou dušnost,“ popisuje Radim Špaček, vedoucí lékař akutní kardiologické péče Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí s tím, že navíc chybělo jen málo a mladá maminka by musela být dokonce i připojena na mechanickou oběhovou podporu - takzvané ECMO. Naštěstí její stav se po zahájení léčby rychle zlepšoval a za méně než dva týdny se zdravotníkům podařilo vrátit srdeční stažlivost dokonce do normy.

Takovéto zdravotní obtíže, a navíc v takto mladém věku, jsou přitom skutečnou raritou. „Zánět srdečního svalu (pozn. red. akutní myokarditida) je relativně vzácné onemocnění. Celosvětově se udává, že každý rok postihne asi jednoho z deseti tisíc obyvatel. Ovšem takto rozsáhlá myokarditida, jakou trpěla paní Adámková, je velmi vzácná a i v našem zařízení se s ní setkáváme sporadicky. Během roku 2022 byla paní Adámková jediná,“ dodává doktor Špaček.

Prognóza pro mladou maminku je naštěstí aktuálně s půlročním odstupem velmi dobrá a prodělaný vážný zánět srdečního svalu by na jejím zdraví neměl zanechat vážnější následky.

„Musím říct, že péče byla v nemocnici v Podlesí neskutečná. Za celý pobyt nebyla jediná věc, na kterou bych si musela stěžovat. V první řadě musím vyzdvihnout lékaře a sestřičky na JIPce, ti se o mě starali vážně skvěle," poděkovala Andrea Adámková.

Za začátku jsem nebyla schopna se o sebe moc postarat, tak mi se vším pomáhali. Pobyt v nemocnici mi také dost usnadňovalo to, že jsem měla blízko rodinu a kamarády, takže za mnou každý den někdo chodil. Hlavně, když už jsem byla na klasickém pokoji, tak za mnou mohla už má šestiměsíční dcera,” dodává Andrea Adámková s tím, že v době hospitalizace i následné rekonvalescence měla ohromnou podporu od své rodiny, manžela Mariana i jeho rodiny.