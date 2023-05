Od 1. května mohou cestující Dopravního podniku Ostrava (DPO) využít při cestě na letiště v Mošnově (a zpět) speciální linku Airport Express, která bude na zastávkách a v jízdních řádech označena AE.

DPO zavádí linku Airport Express, nabídne spojení z letiště k ostravským hotelům. | Foto: DPO

Linka spojí Letiště Leoše Janáčka Ostrava s vybranými ostravskými hotely v blízkosti zastávek MHD. A co je podstatné - cestující zaplatí za přepravu stejně jako v případě jedné standardní krátkodobé jízdenky, tedy 25 korun.

Trasa nové linky bude následující: Mošnov, Airport nádraží – Dubina - Hotel Bělský les - Městský stadion - ÚAN – Elektra - Husův sad – Hornopolní. Obsluhovat ji bude primárně 12metrový CNG autobus s celovozovou klimatizací.

„Přínos linky vidíme ve dvou rovinách. Jednak chceme, aby Ostravané měli možnost využít dopravce, který je pro ně spolehlivým a známým partnerem, a také konkurenceschopným jiným variantám dopravy na letiště. Jízda s námi vyjde na 25 korun za osobu. Cestujícím nabízí prostor pro pohodlnou jízdu i se zavazadly. Chceme také, aby všichni turisté, kteří do Ostravy přiletí, viděli jako první moderní tyrkysovou MHD, která je dnes už symbolem Ostravy,“ uvádí generální ředitel DPO Daniel Morys.

Sedm spojů

V současnosti je na lince plánováno týdně sedm spojů tam a sedm zpět, které mají navazovat na přílety a odlety letadel z Varšavy a Londýna. V případě zpoždění letů bude autobus vyčkávat na cestující do 60 minut.

„Ostravská MHD je výkladní skříní města. Těší nás, že první kontakt s Ostravou budou mít teď nově i turisté z letiště, právě skrze naši hromadnou dopravu, která je moderní, čistá a na úrovni vyspělých západních zemí,“ doplňuje ostravský primátor Jan Dohnal.

Na samotném letišti novinku rovněž vítají: „Ostravské letiště zajišťuje díky pravidelným linkám do Londýna a do Varšavy spojení s celým světem. S pohodlným přestupem ve Varšavě se mohou cestující dostat do více než 80 destinací po celé Evropě, Severní Americe i Asii. Je velmi důležité zajistit našim cestujícím také komfortní dopravu, která bude na tyto odlety a přílety navazovat. Spojení mezi Ostravou a letištěm s linkou Airport Express tak bude skvělou volbou,“ uvedl Jaromír Radkovský, generální ředitel Letiště Ostrava.

DPO zavádí Airport Express, nabídne spojení z letiště k ostravským hotelům.Zdroj: DPO