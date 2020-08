Mladí, rodiče s dětmi i starší. Do antikvariátů chodí podle prodejců všechny věkové kategorie. „Chodí k nám i téměř slepí, jejichž snem je mít doma plnou knihovnu,“ popisuje například Lucie Vaňková z antikvariátu Fénix v centru Ostravy.

Antikvariát Fénix:

Během krize se zvedl prodej na e-shopu. „Většinou k nám chodí spíš starší lidé, kteří vědí, jak se v antikvariátu chovat. Ví, že se musí porozhlédnout a hledat,“ říká prodejce v Antikvariátu Chiméra Marián Kyša. I z toho důvodu nebývá nakupování v antikvariátech pro některé pohodlné. Zákazníci často nechtějí ztrácet čas a spousta z nich se při větě „musíme knížku pohledat“ otočí a zamíří pryč

Antikvariát Chiméra:

Antikvariáty mají osobitou atmosféru, která přiláká nejednoho nadšence. „Chodí k nám milovníci blešáků, kteří tady stráví i tři hodiny, prohledávají regály, pátrají po zapadlých pokladech a jsou šťastní,“ popisuje s úsměvem Vaňková. „Někteří dokonce v knihách nachází staré záložky a pohlednice,“ dodává.

Návštěvní vlnu antikvariáty očekávají se začátkem školního roku. „Studenti v září hledají povinnou literaturu a učebnice. A na konci roku je pak chtějí prodat zpátky,“ směje se prodejkyně ostravského antikvariátu Fénix. Mladí prý jinak nejvíce kupují vinylové desky, které antikvariáty běžně nabízí.

Antikvariát U rynku:

Majitelé nepřijímají všechny knihy, které jim lidé donesou. Z plných krabic s donesenými knihami vybírají zachovalé kusy, které mohou prodat dál.

Kde najít antikvariáty v Ostravě?



Antikvariát U Pošty

Přívozská, Moravská Ostrava



Antikvariát Chiméra

S. K. Neumanna, Moravská Ostrava



Antikvariát a klub Fiducia

Nádražní, Moravská Ostrava



U rynku

Poštovní, Moravská Ostrava



Antikvariát Fénix

Reální, Moravská Ostrava



Antikvariát Diamant

Poděbradova, Moravská Ostrava



Apokryf Levné knihy Antikvariát

v budově Hlavního nádraží Ostrava



Antikvariát v suterénu

Havanská, Ostrava-Poruba

„Je pěkné, že lidé nechtějí knížky vyhodit. Ale stává se, že nám někdo přinese třeba čtyři sta kusů a tři sta z nich stejně vyhodit musíme, protože jsou rozbité, potrhané nebo už máme na prodejně několik stejných,“ líčí prodejce Antikvariátu Chiméra v centru Ostravy.

„Knihy, které u nás leží už dlouho, vystavíme jednou za čas ven a prodáváme za symbolickou jednu korunu, jen aby se udaly,“ říká brigádnice Vaňková z antikvariátu Fénix.

„Třeba encyklopedie už skoro nefrčí, lidé se na internetu hned dozvědí vše a nepotřebují k tomu knihu,“ vysvětluje Olga Moškorová z antikvariátu Na rynku vedle Jiráskova náměstí. Naopak po knihách autorů klasické literatury jako Shakespearovi nebo Dostojevském je poptávka pořád.

Od doby, kdy v Ostravě vznikla Nová Karolina, se počty zákazníků snížily. „Občas k nám zavítají turisté nebo studenti z Filosofické fakulty Ostravské univerzity, ale jinak nemají lidé důvod do centra chodit,“ říká prodejkyně. Nadšenců, kteří by se probírali regály knih, je podle ní málo. „Je skvělé, když profesoři učí studenty lásce ke knihám, to pak nadšení mladí přijdou rádi sami,“ dodává.

Antikvariát Fiducia:

„Od minulého roku, kdy jsem nastoupila na vysokou školu, chodím do antikvariátu naproti fakulty pravidelně. Pokaždé když nějaký míjím, vždycky do něj ze zvědavosti nakouknu,“ popisuje studentka Ostravské univerzity Barbora Kalinová. Domů si odnáší ty kousky, které ji na první pohled zaujmou vazbou nebo obsahem. „Knihy do antikvariátů zatím neprodávám, spíš je vyměňuji s přáteli. Do budoucna je ale plánuju vytřídit, jinak si budu muset postavit zvláštní pokoj jen pro knihy,“ směje se vášnivá čtenářka.

Antikvariát v Ostravě-Porubě:

Zda se antikvariáty i nadále uživí, ukáže čas. Marián Kyša z ostravské Chiméry budoucnost vidí jasně.

„V antikvariátech dochází k recyklaci materiálu, který by se jinak vyhodil. Díky nim se materiál posílá dál a mohou jej využít další. Vzhledem k rostoucího zájmu o ekologii hlavně mezi mladšími si myslím, že budoucnost mají,“ míní prodejce. Věří, že boom antikvariátů teprve nastane. „Když se objevily počítače, tak se očekávalo, že knihy zapadnou do dějin, ale nestalo se a kniha zatím všechno přežila. Tak uvidíme,“ dodává s úsměvem prodejce.

Autor textu: Kateřina Milotová