„Oba druhy jsou z vinařství Vajbar. S panem Vajbarem jsme spokojeni, většinou bereme právě od něj, je to osvědčená značka a sázka na jistotu,“ prozradil nám Dalibor Graca z opavské „Mincovny“. Letošní burčák je podle něj sladký tak akorát a povedl se.

„Trochu jsme bojovali s tím, abychom jej měli na burčákovou stezku dobře připraven. Musí se to vychytat, je to alchymie. V případě burčáku je pro nás samozřejmě nejdůležitější, aby tam probíhal ten proces kvašení. Aby všechno bylo v pořádku a burčák měl ten správný říz. Rozhodně to nemůže být mošt nebo šťáva,“ konstatuje Dalibor Graca.

I on nám potvrdil každoroční rostoucí zájem o burčákovou stezku. „Vždy to ale záleží na počasí, pokud je hezky, návštěvnost je vyšší,“ dodává.

V Café Restaurant Mincovna mají navíc příchozí vždy výhodu v tom, že si mohou i sednout ke stolům. Jinde musí vzít většinou zavděk konzumací burčáku „na stojáka“. Minulý rok sem přišlo na burčák tolik lidí, že jim tato moravská specialita došla dokonce ještě před ukončením a „uzavřením“ stezky. „Naštěstí jsme si ale měli ještě kde kvalitní burčák vypůjčit, takže jsme to zvládli,“ dodává s úsměvem Dalibor Graca.