V době přepravní špičky budou cestující moci nově využít dva obnovené páry vlaky SC Pendolino a celkově tak pojedou v každém směru tři tyto spoje. Společně s dalšími vlaky IC, EC a Ex tak ČD na této významné trase zajistí celkem 11 párů dálkových vlaků.

"Termín obnovení dalších spojů na této lince bude záviset na vývoji epidemické situace a poptávky cestujících. V současné době vlaky ČD jezdí v rámci České republiky zhruba 45 – 50 % obvyklého počtu cestujících," uvádí v tiskové zprávě mluvčí Českých drah Robert Pagan.

SC Pendolino a IC

Mezi Prahou a Ostravskem budou cestující moci od 7. května nově využít následující vlaky:

SC 243 (Praha hl.n. 15:12 – Bohumín 18:41), SC 504 (Ostrava hl.n. 15:07 – Praha hl.n. 18:27, pokračuje dále jako IC do Karlových Varů), SC 512 (Bohumín 6:58 – Praha hl.n. 10:27, pokračuje jako IC do Františkových Lázní), vlak 509 (Praha hl.n. 13:12 – Ostrava hl.n. 16:35), tento spoj pojede v kategorii IC s povinnou rezervací místa k sezení (spoj zajistí náhradní souprava), vlak 515 (Františkovy Lázně 14:27 – Praha hl.n. 17:21 / Praha hl.n. 17:42 – Bohumín 21:15), který dosud jezdil v kategorii IC a v Praze hl.n. bylo nutné přestoupit do náhradní soupravy, od 7. května 2021 znovu zajistí v celé trase souprava Pendolino (tj. v úseku Praha hl.n. – Bohumín pojede v kategorii SC).

Kromě těchto vlaků budou v provozu i další spoje, které jezdí i v současnosti, tedy pár vlaků SC 240 / 241 Pendolino Košičan (Praha – Košice a zpět) a spoje 515, 516 a 517 (Praha – Bohumín a zpět) jedoucí v kategorii IC s povinnou rezervací místa k sezení.

"Jednotky Pendolino byly v provozu i v období pandemie, ač v omezeném režimu. Během loňského podzimu i letošní zimy a jara pravidelně vozil cestující pár vlaků SC Pendolino mezi Prahou, Ostravou a Košicemi a další pár vlaků IC Pendolino zajišťoval spojení mezi Prahou, Plzní a Karlovými Vary. V provozu byl také třetí pár Pendolin mezi Prahou, Plzní a Františkovými Lázněmi, který však několik týdnů v letošním roce jezdil jen o víkendech," doplnil dále Robert Pagan.

Prevence a servis

Omezený provoz České dráhy využily podle jeho slov k důkladným preventivním prohlídkám a servisním úkonům, které vyžadují delší časovou náročnost. Přesněji šlo například o kompletní výměnu mezivozových datových kabelů, preventivní výměnu dvojkolí, zostřené prohlídky nástupních dveří a další. Tyto vlaky jsou totiž v běžném provozu značně vytížené.

"Denně je obvykle nasazováno šest ze sedmi souprav a každá z nich v průměru najezdí přes 1100 kilometrů za pouhý jeden den. Obdobný rozsah údržby byl prováděn například i u jednotek railjet a dalších vlaků napříč celou flotilou ČD. Tu v současné době tvoří více než 4000 vozidel," komentoval vývoj posledních týdnů mluvčí Pagan s tím, že o dalších změnách budou ČD průběžně informovat v závislosti na vývoji epidemické situace a podle výsledků jednání se zahraničními partnerskými dopravci.

Aktuální informace o provozu dálkových linek Českých drah jsou k dispozici zde.

Posiluje i RegioJet

"Cestujícím doporučujeme, aby si před cestou ověřili jízdní řády ve vyhledávači spojení nebo v aplikaci Můj vlak, které průběžně aktualizujeme," uvedl Pagan na závěr.

Od následujícího víkendu (resp. začátku týdne) oznámila ve středu posílení na trase Praha – Ostravsko také společnost Regiojet.

"Pojede již více jak 80 procent všech spojů RegioJet. Půjde o brzký ranní spoj z Ostravska do Prahy - RJ 1000 Bohumín – Ostrava – Olomouc - Praha s odjezdem z Ostravska před 5.00 hodinou ranní a RJ 1019 - večerní spoj Praha – Ostravsko s odjezdem z Prahy v 19:50 hodin," upřesnil mluvčí Regiojetu Aleš Ondrůj s tím, že zároveň RegioJet přidá ještě 4 rychlíkové spoje na lince R8 Brno – Ostrava – Bohumín. Konkrétně půjde o spoje R1102, R1111, R1118 a R1123.

"Od poloviny května pak RegioJet počítá již s provozem podle plného jízdního řádu. Také výrazně posilujeme víkendové špičky. Z Ostravska do Prahy RegioJet aktuálně v neděli nasazuje až 14 - 15 vozové soupravy. Spoje na trase Košice – Praha mají během víkendových špiček také více než 10 vozů," doplnil závěrem mluvčí Ondrůj.