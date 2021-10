Z celkem 82 jednotek 471 je aktuálně wifi v provozu v 77, zbývajících pět bude hotových do prosincové změny jízdního řádu. Denně s jednotkami CityElefant jezdí kolem 100 tisíc lidí. Do pražských souprav CityElefant jsou navíc postupně doplňovány elektrické zásuvky 230 V 50 Hz pro dobíjení přenosné elektroniky cestujících.

„Připojení k internetu prostřednictvím wifi sítě je jednou z nejžádanějších doplňkových služeb na palubě našich vlaků, proto jsme ji ve spolupráci s objednavateli regionální dopravy v Praze, ve Středočeském a v Moravskoslezském kraji zavedli i v jednotkách CityElefant. Ty denně přepraví zhruba pětinu všech cestujících na železnici v celé České republice.

Vybavení Elefantů ‚wifinou‘ tak představuje největší rozšíření této služby na české železnici,“ říká Jiří Ješeta, náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.

Základ provozu v Pražské integrované dopravě

České dráhy se k instalaci wifi zavázaly v desetiletých smlouvách s Prahou, Středočeským krajem a Moravskoslezským krajem. „Dvoupodlažní CityElefanty jsou vlajkovou lodí flotily příměstských vlaků v Praze a okolí. Za léta jejich provozu si je cestující velmi oblíbili pro svůj pohodlný a klimatizovaný interiér či bezbariérový nástup. Také díky těmto vlakům zájem o cestování vlakem po Praze a okolí trvale roste. Proto nyní velice vítáme další zpříjemnění každodenních cest za prací, do školy či na výlet,“ řekl ředitel ROPID Petr Tomčík.

CityElefanty obsluhují páteřní S linky Pražské integrované dopravy z hlavního města do Kolína přes Český Brod i přes Nymburk, do Milovic, Benešova u Prahy, Berouna a do Kralup nad Vltavou a dále až do Ústí nad Labem. Obsluhují také některé vlaky do Přelouče a Pardubic.

Páteřní linky na severu Moravy a ve Slezsku

V Moravskoslezském kraji jezdí na páteřních linkách z Opavy přes Ostravu do Havířova a Českého Těšína. Dopravce je nasazuje také z Ostravy přes Karvinou do Mostů u Jablunkova a na některých spojích ve směru Studénka.

V rámci projektu „Wi-Fi v CityElefantech“ je vybaveno příslušnou technologií celkem 246 vozů a wifi v nich pokrývá 25 420 sedaček. Denně najedou patrové příměstské vlaky přes 35 000 kilometrů na území pěti krajů.