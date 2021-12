Město dosud odebírá teplo pro firmy a sedmdesát tisíc obyvatel z Tepláren Karviná patřících Veolii. Distribuci zajišťuje Havířovská teplárenská společnost (HTS), kde je město stoprocentním vlastníkem.

Pokud ale v pondělí zastupitelé schválí primátorem Josefem Bělicou předložený bod číslo 42, uzavře město akcionářskou smlouvu se společností ČEZ ESCO, odpojí se od karvinské teplárny a založí nový podnik ENVEZ, ve kterém bude se 49 procenty akcií minoritním vlastníkem. Většinovým akcionářem bude ČEZ ESCO.

Proč by to mělo Havířovany zajímat, prozrazuje občan města Lukáš Vician. „Je to podvod pro všechny místní občany. Když jsem vystoupil se svým nesouhlasem na červnovém veřejném slyšení s představiteli města, většina lidí ani nevěděla, o čem mluvím. U projektu takové velikosti by mělo být vyhlášené referendum a místní by o těchto zásadních změnách měli vědět víc než poloviční informace od pana primátora,“ je přesvědčen Vician, podle něhož kvůli odpojení od centrálního zdroje tepla dojde k výstavbě nových komínů v centru města a zhoršení kvality ovzduší.

Nové plynové kotelnyNutnost budování nové infrastruktury ostatně nastínil i generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. „Rozvody HTS doplníme o decentralizované plynové kotelny, kogenerační jednotky a fotovoltaické elektrárny, aby byl nový systém zásobování teplem efektivnější a ekologičtější,“ uvedl Čermák v červnu při představení záměru.

„Naše sousední města Orlová a Bohumín naopak zrušila kotelny a přešla na centrální zásobování teplem přivedeným z jednoho zdroje – z dětmarovické elektrárny. Byla to právě firma ČEZ, která v Orlové obhajovala výhody centrálního zásobování teplem před plynovými kotelnami v centru města. A v Havířově máme jít opačným směrem?“ ptá se další z občanů města Radek Sandri.

Ten však, což je nutno zmínit, nemusí být objektivní, neboť je také ředitelem pro teplárenství právě ve společnosti Veolia Energie, od níž se má Havířov „odstřihnout“.

Smlouva na doživotí?

Kromě viditelných změn ve městě je však téma zajímavé i z akcionářského pohledu. Havířov se má totiž zavázat k značně nevýhodně smlouvě – nebude mít možnost ji ukončit ani založit konkurenční společnost. „Tato Smlouva bez dalšího zaniká okamžikem, kdy se některý z Akcionářů stane jediným akcionářem Společnosti. (…) Žádná ze Smluvních stran není oprávněna tuto Smlouvu vypovědět, odstoupit od ní či ji jakkoliv jinak jednostranně ukončit,“ píše se mimo jiné v návrhu akcionářské smlouvy, kterou má Deník k dispozici a o jejímž uzavření budou zastupitelé hlasovat.

Navzdory vlastnickému podílu ve společnosti ENVEZ v poměru 49 k 51 procentům má mít Havířov v představenstvu a dozorčí radě jen třetinové zastoupení.