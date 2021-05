Ani v této složité době neztratil nadhled a optimismus. „Samozřejmě, že i já měl několikrát černé myšlenky a přemýšlel, zda má cenu v podnikání pokračovat. Ale vždycky mě to přešlo a dnes už i já věřím, že to nejhorší je za námi,“ poznamenal bývalý fotbalista ostravského Baníku.

V branži se pohybuje už takřka třicet let, první prodejnu si otevřel v centru Ostravy v roce 1994. „V době největšího rozmachu byznysu se sportovním oblečením jsem měl v celé republice necelou třicítku obchodů. S odstupem času nechápu, jak jsme to ve firmě, kterou považuji stále za rodinnou, vůbec zvládali. Nyní máme osm obchodů a k tomu provozujeme eshopy D-Sport v Česku a na Slovensku. Mám z nich radost, protože v době největší krize, firmu držely a vlastně zachránily. Bez tohoto prodejního kanálu bychom již neexistovali,“ zdůraznil Ollender.

Pomoc státu ocenil jen na začátku pandemie. „Státní kompenzace Antivirus i Covid nájemné v roce 2020 fungovaly dobře a pomohly udržet zaměstnance. Zlom nastal v roce 2021, kdy se změnil systém státních dotací a na kompenzaci nájemného jsme už nedosáhli. V praxi to znamená, že máte nepřetržitě čtyři a půl měsíce všech osm prodejen zavřených, na pultě jste neprodali jediný kus zboží a měli byste platit nájem, jakoby bylo otevřeno. Pro budoucnost firmy je ale důležité, že od nás žádná zaměstnanec neodešel. “

Bývalý fotbalový útočník ostravského Baníku a majitel společnosti D-Sport Zbyněk Ollender.Zdroj: Deník/Lukáš Ston

Šéf sítě D-Sport počítá s tím, že bude chvíli trvat, než si zákazníci zase najdou cestu do jeho prodejen ve velkých obchodních centrech. „Naposledy bylo otevřeno loni na Štědrý den a od té doby už nic. Pondělní prodeje startovaly pozvolna, ale během dne hlavně v odpoledních hodinách lidé přicházeli v relativně velkém počtu a také nakupovali. Zájem byl hlavně o obuv, která se přes internet nakupuje složitěji než textil.“ Nejen D-sport, ale většina tamních obchodů připravuje nejrůznější slevové akce. „O tomto víkendu probíhá celonárodní akce Dny Marianne, v ní jsme zapojeni každý rok. Dále uvidíme, jak se budou vyvíjet prodeje a podle toho budeme reagovat,“ uvedl Ollender.

Jako bývalého fotbalistu ho potěšilo, že v pandemii rostl zájem o zdravější styl života. „Lidé měli najednou více času sportovat, což bylo mnohdy to jediné, co se dalo dělat. Náš sortiment to zasáhlo okrajově, ale vím, že doslova na dračku šla kola, posilovací stroje, běhací pásy, nařadí a náčiní.“

Lockdown a zavření kamenných obchodů podle Ollendera taky jasně ukázal na to, že se Češi stále ještě učí nakupovat na internetu. „Ze sta zakázek někdy až čtvrtina přijde zpátky. Ale pro celý segment je pozitivní, že číslo postupně klesá.“