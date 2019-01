Řeznictví H+H je již několik let na Novojičínsku pojmem. Zákazníci mají jistotu, že ve všech sedmadvaceti kmenových prodejnách najdou kvalitu a tradiční formy zpracování masa a uzenin.

Jednatel Řeznictví H+H Ing. Karel Pilčík, pokračovatel valašského řeznického rodu Pilčíků z Bratřejova u Vizovic, který působí v řeznickém oboru už šest generací. | Foto: Archiv

„Navázali jsme na práci zakladatele fi rmy, pana Vladimíra Hájka, od kterého jsem společnost převzal v polovině roku 2011," říká jednatel Řeznictví H+H Ing. Karel Pilčík, pokračovatel valašského řeznického rodu Pilčíků z Bratřejova u Vizovic, který působí v řeznickém oboru už šest generací.

Vaše rodina vlastní také podnik MP Krásno, tedy společnost, která patří mezi tři největší v republice ve výrobě masných výrobků.

MP Krásno má centrálu ve Valašském Meziříčí, výrobní provoz v Ostravě-Martinově a ve Zlíně.

V době, kdy pan Hájek plánoval prodej společnosti, jsme naopak my hledali společnost, která by na pulty prodejen dodávala kromě tradičním způsobem vyráběných výrobků také čerstvé bourané vepřové a hovězí maso.

Proto i kvůli optimální poloze provozu jsme se s ním dohodli na koupi provozu v Hladkých Životicích i maloobchodních prodejen. A začali jsme budovat na kvalitních základech vlastní společnost v duchu řeznických tradic rodiny Pilčíků. Snažíme se nedělat výrobky průmyslově, držíme se tradičních způsobů výroby za použití převážně regionálních surovin nejvyšší kvality.

Mnoho zákazníků si už raději za kvalitu připlatí, než by si koupili výrobky z náhražek…

Výrobky z „náhražek" u nás ani nenajdou. Zákazníkům nabízíme vše, o co mají zájem a co dokážeme kvalitně vyrobit. Jsou to klobásy, párky, salámy všech druhů, speciality jako různě lisované boky, lahůdkové pečínky, sekané, šunky, uzená masa a další.

Trefilova masopustní klobása získala certifikát Klasa a označení Regionální potravina roku 2011, naše Klobása z udírny se stala během tři čtvrtě roku doslova tahákem, obsahuje 90 procent kvalitního vepřového masa a v kombinaci s originálním kořením a jemným zauzením patří k nejoblíbenějším výrobkům nejen na našich podnikových prodejnách.

Na vysoký standard výroby v Řeznictví H+H jsou již naši zákazníci zvyklí a ocenění značky kvality tento fakt pouze podtrhuje. V letošním roce se můžeme pochlubit získáním certifikátu Klasa na další tři výrobky.

O zákazníky nouzi nemáte, navíc pro ně připravujete pravidelně akční nabídky a nejrůznější marketingové akce.

Marketingové akce realizujeme hlavně na prodejnách. V minulosti to byly například soutěže o dárkové kufříky plné uzenin a další odměny, nyní připravujeme soutěž o uzená selata nebo kvalitní steakové nože Giesser. Podmínkou je vždy nakoupit výrobky v určité hodnotě, nechat v prodejně kontakt a čekat, zda bude mít zákazník štěstí při losování.

Kde všude mohou lidé Řeznictví H+H najít?

V současné době máme 27 prodejen v celém Moravskoslezském, Zlínském a Jihomoravském kraji. Za roky 2011 až 2013 byly Svazem zpracovatelů masa oceněny tři naše prodejny jako nejlepší v Moravskoslezském kraji. Prodejna Bohumín byla dokonce vyhodnocena jako Řeznická prodejna roku 2013 v celé ČR.

Loni skončila prodejna z Frenštátu jen o dva body druhá, a to pouze shodou nepříznivých okolností, a věřím, že letos bude zase mezi kandidáty na prvenství. Vyplácí se nám dlouhodobé úsilí a péče o zákazníky, ocenění jsou pak výsledkem dlouhodobé tvrdé práce a píle všech pracovníků Řeznictví H+H. Zároveň je to i závazek k ještě vyšší kvalitě našich služeb.

Vaše firma je známá i tím, že se neustále rozvíjí a velmi si váží svých zaměstnanců.

Během čtyř let se nám podařilo zvýšit tržby zhruba o 60%, navýšili jsme výrazně kapacity podlahové plochy provozu v Hladkých Životicích a připravujeme další modernizaci.

Veškerý zisk investuji zpět do společnosti. Podařilo se nám získat dotace z ministerstva zemědělství a evropských fondů na nové technologie, což pro nás byla obrovská pomoc.

A snažíme se o to, aby u nás pracovali stálí a spolehliví zaměstnanci, kterým vytváříme co nejlepší podmínky, ať už formou různých benefitů, mimořádných odměn nahrazujících třinácté platy apod.

Dobře si uvědomujeme, že kvalitní zaměstnanci výraznou měrou pomáhají k tomu, že naše firma patří k těm nejkvalitnějším dodavatelům čerstvého masa a výrobcům uzenin u nás.