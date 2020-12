Lupénka totiž není jenom onemocnění kůže, zasahuje celý organismus včetně kloubů. I z toho důvodu ji odborníci nazývají psoriatickou nemocí.

Dnešní medicína ovšem dává pacientům s lupénkou nové možnosti léčby, které mohou významně snížit závažnost jejích projevů. Pro každého pacienta s lupénkou je hledání nejvhodnějšího léčebného postupu klíčové a díky Dnům otevřených ambulancí se mu mohou přiblížit. Jeden z nich se koná letos netradičně ONLINE, a to od 10 do 12, a od 14 do 15.30 hodin pod vedením primářky MUDr. Veroniky Pallové.

V České republice se Dny otevřených ambulancí pro pacienty s lupénkou konají již čtvrtým rokem – letos se ale přesouvají do online prostředí. Konzultace budou probíhat formou videohovorů, protože péče o pacienty nepočká, až pandemie skončí. V určené dny mohou zájemci využít online konzultací s předními českými dermatology z bezpečí domova. Dvě specializovaná centra se pacientům virtuálně otevírají, aby v nich mohli získat informace o všech možnostech léčby. V digitálních ambulancích přivítají pacienty v průběhu prosince lékaři z Opavy 8. prosince a z Karlových Varů 10. prosince.

Jak si zarezervovat konzultaci

Online konzultaci si mohou zarezervovat pacienti z celé ČR přes www.kuzeaklouby.cz. Jednoduše si vyberou v konkrétní den jeden z nabízených časů a zaregistrují se. E-mailem dostanou potvrzení a odkaz na videohovor pro online konzultaci s lékařem. Přes tento odkaz se v daný čas jednoduše připojí k online konzultaci s lékařem na svém počítači s web kamerou nebo na chytrém telefonu či tabletu. Bližší informace, jak si konzultaci zarezervovat, najdete právě na www.kuzeaklouby.cz.

„Lupénka se objevuje nejčastěji na kůži, ve vlasech a na nehtech. Může se ale primárně projevit například bolestivými záněty šlach a kloubů, tzv. psoriatickou artritidou, se kterou se setká až každý čtvrtý lupénkář. Z toho vyplývá, že se nejedná pouze o onemocnění kůže a je třeba k němu přistupovat komplexněji. Nemoc může být doprovázena i dalšími přidruženými chorobami, jako je cukrovka, deprese nebo onemocnění srdce. Projevy a obtíže spojené s tímto onemocněním tedy není radno podceňovat. Kožní lékař bývá zpravidla ten první lékař v řadě, který by měl pacienta informovat a poukázat na možnosti a úskalí léčby této nemoci. Možností je dnes celá řada a vždy se dá pro pacienta najít vhodné a individuální řešení,“ říká primářka MUDr. Veronika Pallová ze Slezské nemocnice v Opavě.

Online konzultace s odborníky Slezské nemocnice

Lupénka se často rozvíjí u velmi mladých lidí, kteří se stydí navštívit dermatologa. Online konzultace během Dne otevřené ambulance pro ně může být prvním krokem. Stejně tak ale může pomoci i pacientům, kteří se s psoriatickou nemocí léčí desítky let. Medicína se vyvíjí a třeba právě specialisté ve Slezské nemocnici v Opavě používají nejnovější metody. Konzultovat mohou i rodiče s menšími dětmi, ani těm se bohužel závažné projevy nemoci nevyhýbají. Platí zde, že čím dříve se nasadí vhodná léčba, tím lépe.

Kožní oddělení Slezské nemocnice v Opavě bude pro online konzultace k dispozici v úterý 8. prosince od 10 do 12 a od 14 do 15.30 hodin. Informace, jak si rezervovat termín na www.kuzeaklouby.cz.

Nespokojte se s polovičatým výsledkem své léčby a nepřestávejte hledat řešení vhodná přímo pro vás. Cestou může být návštěva jedné z otevřených ambulancí renomovaných pracovišť pro léčbu lupénky v rámci Dnů otevřených ambulancí. Více informací o lupénce a jí přidružených onemocněních najdete na webu www.kuzeaklouby.cz.

Lupénka není jenom o kůži



Lupénka neboli psoriáza je systémové onemocnění, které je způsobeno zánětlivou reakcí imunitního systému. Viditelně se projevuje především na kůži, ve vlasech, na dlaních a ploskách nohou. Kromě kůže se však může projevit i hlouběji v těle, kde ji zkrátka na první pohled neuvidíme. Také proto se můžeme setkat s pojmem psoriatická nemoc, který zahrnuje lupénku a jí přidružená onemocnění. Vyšší riziko rozvoje přidružených onemocnění, jako je například psoriatická artritida, způsobuje právě zánět v těle. Zánětlivá artritida, která se objevuje až u 40 % pacientů s psoriázou, se vyznačuje bolestí kloubů, kterou si s lupénkou spojí málokdo, a přitom může v některých případech kožním projevům dokonce předcházet.5 Také proto je důležité, aby pacienti se svým lékařem sdíleli své obtíže a ptali se, zda se psoriatická artritida či jiná přidružená onemocnění nemohou týkat i jich.