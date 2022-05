Panattoni se tak v rámci platformy Evropské unie zapojí do dlouhodobé kooperace s uhelnými regiony v transformaci (Coal Regions in Transformation). V návaznosti na memorandum se společnost bude podílet na vytvoření logistického centra Panattoni Park Ostrava Airport v oblasti průmyslové zóny Mošnov poblíž Ostravy. Spolupráce mezi subjekty potrvá až do roku 2027.