Konají se zde rodinné oslavy, svatební či pohřební hostiny, firemní večírky, oslavy křtin i plesy.

Starosta Stěbořic Roman Falhar: Zámecký park je velkou bolestí rady obce

V restauraci se však nevaří, kuchyně je v provozu právě jen na výše zmíněné akce. „Většinou k nám chodí místní štamgasti. Ale přes léto přijíždějí i lidé z okolních vesnic,“ říká Tomáš Thiemel. Při teplém počasí mohou hosté posedět na venkovní zahrádce, nechybí ani „koutek“ pro děti.

Dobu covidu, kdy musely mít restaurace zavřeno, využili v Panské pro údržbu hospůdky, malovalo se a podobně. Také po finanční stránce to nebylo nic jednoduchého. „Investovali jsme své úspory. Ze začátku to bylo špatné, ale potom se to zlepšilo,“ dodává Tomáš Thiemel.

Ve Stěbořicích budou opravovat školní jídelnu, kuchyni i družinu

Restaurant Panská, je v provozu od pondělí do pátku od 15 do 22 hodin, v sobotu od 14 do 22 a v neděli od 10 do 22 hodin. Další informace se dozvíte na https://www.restaurantpanska.cz/.