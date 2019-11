V roce 2020 plánují SmVaK Ostrava (SmVaK) investovat do infrastruktury 683 milionů korun. Jde o nejvyšší částku v historii, dalších 205 milionů půjde do oprav

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) investují v příštím roce do obnovy, modernizace a rozvoje úpraven pitné vody, vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod nejvíce prostředků v historii. Téměř 280 milionů korun poputuje do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 258 milionů do vodovodních sítí a téměř 130 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu.