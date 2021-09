„Nestane se ale pravidlem, že budeme skupovat domy, kam jejich majitelé sestěhovávají problémové. Jablonského je výjimka,“ tvrdí Hujdus. Radnice tak dělá pořádek i na východ od ulice 1. Máje; na západ od ní v okolí Bendlovy ulice už probíhají, nikoliv neúspěšné, pokusy o vystrnadění zlodějů a feťáků stahujících se do lokality.

„Jediná šance, jak zlepšit bezpečnost, je dům koupit,“ říká Hujdus. Jemuž za pravdu nakonec dává i město Ostrava. A to poskytnutím sedmdesáti procent z požadované ceny nemovitosti! Odkup tento týden schvaluje zastupitelstvo Mariánských Hor a Hulvák, běží už veškeré obvyklé náležitosti spojené s transakcí takovéhoto druhu.

Ve starším soukromém domě pronajímaném majitelem provozovateli „ubytovacích služeb“ jsou čtyři byty. Legálně by tady mělo žít kolem dvaceti nájemníků. V reálu však daleko více a patří k těm označovaným za nepřizpůsobivé. Obtěžují a přepadají jak u činžáku samotného, tak v sousedních ulicích i na náměstí naproti.

V lepších případech jen nadávky, v horších odpadky z oken či přímo rány dopadají na kolemjdoucí u činžáku v Jablonského ulici 196. Prý už jen do času.

