Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči SZZ Krnov Šárka Tavandzi nominovala do soutěže dvě vrchní sestry a jednu porodní asistentku.

„Do kategorie ambulantní a domácí péče jsem nominovala vrchní sestru centrálního urgentního příjmu Janu Strniskovou. V nemocnici pracuje celý život. Stála u zrodu urgentního příjmu, řídí několik odborných ambulancí. Příkladně se stará o pacienty. V letošním roce byla mojí pravou rukou v období pandemie COVID-19, kdy pomáhala s organizací práce, stavěním služeb, skladováním a rozdělováním ochranných pomůcek. Jako první z nemocnice vyjížděla provádět stěry k nemocným. Jany si vážím jako kolegyně i jako člověka. Ocenění si dle mého názoru skutečně zaslouží,“ popisuje nominovanou sestru Šárka Tavandzi.

Zdroj: Archiv

V kategorii Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči nominaci získala vrchní sestra neurologického oddělení Libuše Vidličková. „Libuška má skvělý tým sester, ošetřovatelů a sanitářů. Na oddělení na každého dýchne lidskost a pohoda, což je úžasné. Přitom právě Libuška byla u vzniku neurologické jednotky intenzivní péče. Pomáhala s rozjezdem iktového centra, které se specializuje na léčbu pacientů s cévními mozkovými příhodami. Toto pracoviště bylo mezinárodní asociací ESO Angels Initiative opakovaně zařazeno mezi nejlepší pracoviště světa a získalo platinový i diamantový statut za fantastickou péči. Libuška je členkou Rady kvality v naší nemocnici, pomáhá s akreditačními přípravami, organizuje semináře, konference. V období pandemie COVID-19 se podílela na vzniku nemocniční triáže,“ uvedla Šárka Tavandzi.

Zdroj: Archiv

V rámci kategorie porodní asistentka pak soutěží Šárka Janáčová. „Šárka je pro svoji profesionalitu a lidskost vyhledávána maminkami z celého kraje, které touží přivést dítě na svět pod jejím dohledem. Podpora přirozeného porodu je pro ni celoživotním krédem. Je velice trpělivá a empatická. Byla jednou z prvních porodních asistentek v celé zemi, která prosazovala podporu rané vazby po porodu mezi matkou a dítětem (bonding). A to i u císařského řezu. Zároveň se stala první soukromou porodní asistentkou v našem kraji a o její služby je enormní zájem. Do svého týmu by ji chtěla většina porodnic v Česku, ale Šárka zůstává věrná Krnovu,“ doplnila informace Tavandzi.

Zdroj: Archiv

Finálový večer soutěže se uskuteční 25. září v Ostravě, již nyní má k němu několik slov Ředitel SZZ Krnov Ladislav Václavec. „„To, že máme tři finalistky v letošním ročníku ankety Moravskoslezská sestra považuji za velký úspěch. Jasně to odráží fakt, že v naší nemocnici pracuje mnoho šikovných a obětavých zaměstnanců. Musím ale zdůraznit, že nejen naše finalistky, ale všechny sestry si zaslouží obdiv a slova díků za náročnou práci, kterou odvádí,“ nechal se slyšet Václavec.