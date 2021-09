Váš největší sportovní úspěch?

Asi to, že i po šedesátce jsem relativně zdráv a mohu sportovat. Jinak asi mé skoro půlroční působení v Ostroji Opava v roce 1980, kam jsem přestoupil z Bolatic a v přípravě druholigového týmu dal tři branky. Ale také si vážím svého vítězství v běhu na 400 metrů v roce 1977 na gymnáziu v Hlučíně v rámci malé olympiády. To už je ale dávno.

Co děláte pro svou kondici?

Snažím se každý den ráno cvičit. Třikrát 100 kliků a třikrát 10 dřepů. A rád si zajdu s kolegy zahrát fotbal. Od loňské operace kolena jsem však ještě neměl odvahu.

Se kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

Škoda, že mezi námi již nejsou Pepi Bican a Josef Masopust. S těmi bych si moc rád zahrál, obdivoval jsem jejich fotbalové myšlení a byli to gentlemani fotbalu. Z dnešních fotbalistů si rád zahraji se Zdeňkem Pospěchem. Skvělým, bojovným, pracovitým fotbalistou, který byl i mým žákem ve škole.

Zaměstnanecká liga Deníku, 22. září 2020 v Moravskoslezském kraji. Okresní kolo v Palkovicích vyhrál GO Steel a.s. z Frýdku-Místku.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Jaký jste si dali v životě "vlastňák"?

Ten asi největší jsem si dal v šesti letech, kdy jsem u tety ze skříně vzal papírovou dvacetikorunu. Když jsem šel ale domů s penězi v kapse, dostal jsem strach a měl výčitky svědomí a peníze jsem dal doma babičce s tím, že jsem je našel. I tak to prasklo, protože teta si všimla chybějících peněz a doma se to dověděli. Díky mému pokání pak nebyl trest tak velký, pamatuji si to ale celý život.

Komu byste dali červenou kartu a za co?

Lidem, kteří nechtějí pracovat a těm, kteří týrají lidi a zvířata.