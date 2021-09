Komu byste dali červenou kartu a za co?

Diego Maradonou. V mých očích to byl fotbalový génius.

Zaměstnanecká liga Deníku, 22. září 2020 v Moravskoslezském kraji. Okresní kolo v Palkovicích vyhrál GO Steel a.s. z Frýdku-Místku.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Chodím si zaběhat do parku, jezdím na kole.

Co děláte pro svou kondici?

Zaměstnanecká liga je celorepubliková fotbalová soutěž Deníku, která se hraje turnajovým systémem. Na přihlášená družstva, která se umístí na medailových pozicích, čekají atraktivní ceny a také publicita. Jedno z okresních kol se uskuteční v Moravskoslezském kraji, na hřišti v Bolaticích na Opavsku, a to ve středu 8. září od 14 hodin. Zúčastní se ho také z SFC Opava. Níže odpovědi Lumíra Sedláčka, sekretáře SFC Opava.

