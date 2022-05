Po jeho dokončení zde návštěvníci najdou osmnáct zastavení a tři desítky historických staveb.

„Aktuálně máme rozestavěných osm, na budování areálu pracujeme už čtyři roky,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě, jehož součástí rožnovský skanzen je.

Podle Ondruše budou Kolibiska minimálně v rámci České republiky unikátem.

„Areál, který by se komplexně zabýval horským životem, kulturou, hospodařením a specifiky u nás v podstatě není,“ řekl Ondruš.

Dokončení za pět let

Kolibiska budou zaměřená na prezentaci života v horských oblastech Valašska, návštěvníkům přiblíží tradiční chov ovcí, salašnictví, pastevectví, horskou kulturu, lesnictví a v neposlední řadě i náznaky počínající turistiky. Představí život a kulturu nejvyšších poloh Karpat na území Moravy a Slezska.

Hlavním cílem je podle vedení skanzenu záchrana unikátních staveb ze sběrné oblasti od Bílých Karpat až po Těšínsko.

„Jsme přesvědčení, že kdybychom některé z vybraných objektů už před dvěma lety nesvezli z terénu a nezachránili, dnes už by nebyly,“ uvedl Jindřich Ondruš.

Dokončení areálu je naplánované na rok 2027. Pokud tedy půjde vše ekonomicky dobře.

„V současné době je předpokládaná cena areálu 320 milionů korun. Z toho třicet už máme proinvestovaných, řadu objektů svezených z terénu, spoustu práce děláme vlastními silami,“ přiblížil ředitel.

Pokud bude situace s financováním dobrá, podaří se podle Ondruše stanovený termín dodržet.

„Pokud bude situace horší, může se otevření oddálit. Ale nepočítáme s tím, že by se budovaní zastavilo,“ ujistil Ondruš.

Kurlok, chlévy i moderna

Kromě zmíněné hájenky z Valašské Bystřice už jsou nyní v chystaném areálu k vidění také další historické objekty. Například chlév z Nového Hrozenkova-Brodské, chlév pod Babínkem, seník z Morávky u Horáka či seník z Bylnice.

Další stavby se připravují. „Znovu sestavíme a zrestaurujeme například takzvaný kurlok, neboli dymnou jizbu z Košařisk, která byla u nás v depozitáři pětačtyřicet let,“ prozradil ředitel muzea.

Návštěvníky hotových Kolibisek bude čekat také jedno překvapení. Ve starém vodojemu, který je součástí areálu, má vzniknout místo, jež bude jakousi moderní oázou uprostřed historických staveb.

„Vodojem se měl původně zlikvidovat. Zjistili jsme ale, že byť je několik desítek let opuštěný, je krásný, suchý a zachovalý. Pojali jsme myšlenku, že do vodojemu v podzemí by se dala schovat moderní technika, která může návštěvníka úplně odříznout od světa a nasimulovat mu prostředí, jaké potřebujeme,“ naznačil Jindřich Ondruš.

Jak přesně budou simulace vytvořené s využitím audiovizuální techniky vypadat, ještě není přesně dáno.