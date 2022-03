„Vládu jsme kontaktovali už první den války na Ukrajině. Jako druhý největší poskytovatel nájemního bydlení v Evropě si velmi dobře uvědomujeme, jak důležitý je pocit bezpečí a střechy nad hlavou. A obzvlášť pro lidi s čerstvou válečnou zkušeností. Událostmi na Ukrajině se cítíme jako firma hluboce zasaženi a všichni chceme co nejvíc pomoci. Po celou dobu jsme v kontaktu jak s ministerstvem vnitra, tak Správou uprchlických zařízení.

Vyšní Lhoty a příběhy z Ukrajiny, Tatiana pro útěk před válkou dostala padáka

Snažíme se vytvořit systém co nejefektivnější vzájemné koordinace tak, aby se všichni, kteří utíkají se svými rodinami před válkou a potřebují bydlení, dostali co nejdříve do námi nabídnutých bytů,“ popisuje generální ředitel české pobočky společnosti Heimstaden Jan Rafaj.Společnost Heimstaden zaměstnává dvacítku ukrajinských řemeslníků. Bezprostředně po propuknutí válečného konfliktu jim nabídla maximální a okamžitou pomoc.

„Prvořadé je pro nás dostat rodiny našich kolegů do Česka a postarat se o ně. O víkendu jsme vypravili autobus na hranici s Ukrajinou, avšak bezpečnostní situace nám neumožnila převézt více než tři rodiny. Není možné je nyní z východu stáhnout, avšak stále hledáme možnosti, jak to udělat,“ říká Jan Rafaj.