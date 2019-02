Opava - „Moc dlouhý článek o mně ale nepište.“ To byla bezprostřední reakce vedoucího a majitele obchodu s hudebními nosiči a hudebními nástroji, Ivo Honajzera po našem rozhovoru. Ten byl jako jeden ze tří opavských podnikatelů oceněn Sdružením českých spotřebitelů titulem Spokojený zákazník.

Ne vždy seděl Ivo Honajzer ve své kanceláři, byly doby, kdy se musel znovu postavit za pult. | Foto: DENÍK/Martina Rybková

Z padesáti vytipovaných firem a obchodníků z Moravskoslezského kraje se jich do užšího výběru dostalo šestnáct. Ivo Honajzer se se svou firmou Dům hudby.cz na Kolářské ulici umístil v první desítce. „Vůbec jsem netušil, že někdo v této zemi sleduje, zda je někdo k zákazníkům vstřícnější a druhý nikoliv. Když mi pak přišlo dopisem, že jsem byl vyhodnocen a umístil se v první desítce těch, kteří obdrželi titul Spokojený zákazník, přiznám se, byl jsem potěšen,“ řekl Ivo Honajzer a dodal: „Víte, když skoro patnáct let pracujete od rána do večera, tak člověka prostě potěší, když někdo kladně ohodnotí jeho práci.“

Ne vždy se však Ivo Honajzerovi v podnikání dařilo. „Byly doby, kdy jsem musel pod tlakem nesplacených úvěrů, a ve chvíli obrovského propadu prodeje hudebních cédéček velmi přemýšlet, kterou cestou se dát,“ pokračuje dál. Nakonec zvítězily hudební nástroje, ke kterým měl Ivo Honajzer jako amaterský hudebník vždy velmi blízko. „Zavřel jsem svou kancelář a oddělení hudebních nosičů jsem předal kolegovi Pavlu Proskemu. Sám jsem přešel za pult a začal budovat novou živnost, oddělení hudebních nástrojů,“ vysvětluje Ivo Honajzer.

V době, kdy už podobné obchody měly za sebou mnoho let praxe, to nebylo zřejmě jednoduché, nicméně podařilo se a dnes má majitel Domu hudby ve svém obchodě dokonce oddělení dvě. Velkou speciálku na bicí nástroje pod názvem Drumcenter.cz a běžný sortiment hudebních nástrojů. Ten neustále rozšiřuje a zkvalitňuje jeho nabídku. „Taky jsem měl ten pověstný kousíček štěstí, když do firmy přišli mladí lidé, nejdříve Jenda Gloss a po roce i Zbyněk Raab, kteří se poměrně rychle zapracovali, a jako fandové a hudebníci jsou prostě na svých místech,“ pochvaluje si Honajzer část svého pracovního týmu.

„Jsme teď parta lidí, mladých i starších, kteří se umí domluvit,“ dodává. Z rozhovoru také vyplynulo, že nekompromisně trvá na tom, že se pro zákazníka musí udělat vše, bez ohledu na to, jestli u nich utratí padesát korun nebo padesát tisíc. „Zní to sice jako fráze…ale je to tak,“ podotkl s tím, že práci, kterou dělá, má rád. Podnikání má však i své méně záživné stránky. „Jen ztuha lze dobře pracovat a neustále sledovat změny zákonů a všelijakých nařízení,“ konstatuje Ivo Honajzer.

Ten se také netajil tím, že se Dům hudby.cz i Drumcenter.cz se na jaře příštího roku přestěhují do prostor bývalého autosalonu Mercedes-Benz na ulici Ratibořské „Stěhujeme se proto, abychom mohli dělat svou práci ještě lépe. Rozšíříme sortiment o další segmenty hudebních nástrojů, ale hlavně budeme komplet v přízemí a budeme mít parkoviště pro své zákazníky, což v centru města přinášelo každodenní konflikty s městskou policií. V současných prostorách už jsme nebyli schopni být lepší,“ dodal v závěru.