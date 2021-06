„Abychom zajistili kvalitu a přesnost našich dveří, používáme k výrobě nejnovější technologie jako jsou CNC stroje, digitální elektronické pily a další. Stále zdokonalujeme konstrukce dveří, které testujeme ve zkušebnách jak u nás, tak v zahraničí,“ říká majitel markvartovické společnosti Internal door Kamil Reichel.

Dveře jsou vyráběny zejména pro průmyslové objekty jako nemocnice nebo hotely. Ale i pro rodinné domy. „Zde jsme schopni vyhovět například výběrem speciální dýhy nebo atypickými rozměry,“ přibližuje Kamil Reichel. Zakázky nemá firma jen v České republice, ale soustředí se také na rakouský trh. „Ten je typický svým sortimentem. V Rakousku se zaměřujeme na výrobu vstupních historických dveří, které jsou ve většině případů v provedení požárním a bezpečnostním ve třídě 3,“ vysvětluje majitel.

Zakázka do Národního muzea v PrazeJednou z nejnáročnějších zakázek, kterou kdy jeho firma realizovala, byla podle Kamila Reichela dodávka požárních dveří do Národního muzea v Praze. „Výroba podléhala přísným památkářským kritériím, abychom si naši národní památku uchovali v co nejvěrnější podobě, ale zároveň dveře musely splnit přísné požární požadavky dnešních norem,“ upřesňuje.

A co je při výrobě dveří to nejdůležitější? „U výroby interiérových dveří, hlavně u požárních, je to přesnost výroby a dobré strojní zařízení. Ale také vysoká technická a řemeslná zručnost našich zaměstnanců, kteří jsou opravdoví specialisté. Takto kvalifikované řemeslníky naše firma stále hledá,“ dodává Kamil Reichel.