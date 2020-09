Ve čtvrtek se v Bašce konal Festival inspirace v přírodních vědách. Ten měl za úkol pomoct pedagogům zatraktivnit výuku, probudit zájem u dětí o probíranou látku a především inspirovat, jak dnes mohou učitelé své hodiny vést. Šlo o první ročník, za jehož zrodem stojí vítěz soutěže Global Teacher Prize Czech Republic 2019 Tomáš Chrobák a Monika Olšáková, jež se umístila na druhé pozici.

„Rád sdílím své zkušenosti a baví mě přemýšlet i nad jinými postupy s druhými. Máme kolem sebe s Monikou spoustu zajímavých lidí, kteří se věnují přírodovědným oborům, a byl by skoro hřích nepozvat je na jedno místo, aby nabídli vše, co ví, ostatním učitelům. Některé to může zaujmout a budou v tom chtít pokračovat dále,“ věří Tomáš Chrobák.

Oba společně vedli jeden ze čtyř workshopů, který festival nabízel. „Zaujalo mě téma workshopu Jak rozvíjet u žáků přírodovědnou gramotnost, protože se žáci v dnešní době takovýchto předmětů bojí,“ myslí si fyzikářka Vašková z Frýdku-Místku, která se sama ve svých hodinách snaží názorně vysvětlovat probíranou látku pomocí pokusů.

Zmíněný workshop byl ukázkou toho, jak je možné vést takzvanou konstruktivistickou lekci. Ta má podporovat kritické myšlení u žáků. Vše je založeno na skupinové práci, kladení otázek, hledání příčin a důsledků různých jevů. Důležitá je i diskuze, kterou mezi sebou žáci vedou, protože díky ní mohou získat nové poznatky a učí se pracovat s daty. Nakonec lekci uzavírá sebereflexe, kdy si děti uvědomí, co se dozvěděli a jak se novou informaci dozvěděli.

Akce se zúčastnilo asi sedmdesát pedagogů včetně lektorů. „Chtěli jsme pomoct učitelům a nabídnout jim inspiraci, jak už napovídá název. S přípravou festivalu jsme si dali hodně práce. Trochu nám to zkomplikovala i situace kolem covidu, ale jsem ráda, že všichni lektoři dorazili,“ říká Zdeňka Platošová za Místní akční plán Frýdek-Místek II, který festival uspořádal.

Festivalu se také zúčastnili Petr Alexa z katedry fyziky Vysoké školy Báňské se svými pokusy, Hana Svobodová, František Brauner a Dana Pražáková z České školní inspekce. Dále také Tomáš Pyško a Zbyněk Šostý, kteří společně odhalili možnosti robotiky. Akce proběhla za podpory Místního akčního plánu Frýdek-Místek II.

