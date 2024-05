Cyklistika je jeho celoživotní vášní. Také proto se Jan Schindler rozhodl téměř před třiceti lety otevřít v Kobeřicích na Opvasku první prodejnu Mojekolo. Od té doby se mu podařilo vybudovat největší maloobchodní cyklistickou síť v tuzemsku s dvanácti „kamennými“ prodejnami v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, ale i e-shop. Jak říká, je pro něj důležité dělat to, co ho baví. V našem rozhovoru jsme si s ním povídali nejen o tom, jak se u nás trh s jízdními koly vyvíjí.

Začátky podnikání jistě nebyly jednoduché. Pamatujete si, kdy jste zažil, řekněme, podnikatelskou euforii? Moment, kdy jste cítil, že tohle je ta správná cesta, kterou chcete jít?

Kola mě odmalička bavila. Vrátil jsem se k nim po studiích v zahraničí. To už jsem za sebou měl i pár pracovních zkušeností jak z menších firem, tak i z větších korporátů. Sebral jsem získané zkušenosti a postupně jsem začal budovat Mojekolo.

Na druhou stranu jistě bylo i pár kroků vedle…

Těch přešlapů naštěstí moc nebylo. Spíš to byly situace, které nevznikly naší vinou, například vloupání do obchodů. Jinak razím heslo, že překážky, které zdoláme, nás posilují, zlepšujeme se a posouváme se dopředu.

Které časy byly pro váš obor, prodejce jízdních kol, podle vás nejtěžší?

Musím to zaťukat, ale zatím jsme nezažili špatné časy. Samozřejmě období po koronavirové pandemii nebylo jednoduchá. Distributoři i výrobci měly plné sklady, situace na trhu byla nepřehledná, těžko se odhadovala kupní nálada. Během lockdownu byla cyklistika na totální špičce. Ale, logicky, musel přijít do normálu. Vznikl přetlak nabídky, vyrobilo se několikanásobně více kol, než byla reálná poptávka. Řešili jsme to i my a nebylo to jednoduché.

Jak jste nastalé situaci čelili nebo stále čelíte?

Tím, že máme silnou velkoobchodní i maloobchodní síť, se nám dařilo větší skladové zásoby dobře distribuovat. Do větších problémů jsme se tak nedostali. Samozřejmě ale musíme reagovat na trh, takže ani nás neminuly úpravy cen a slevy.

Bude se podle vás situace na trhu s jízdními koly vyvíjet dále?

Předpokládám, že se situace uklidní. Skladové zásoby budou pomalu vyprodané, trh se tedy znovu uzdraví a narovná. Ale na všem se dá hledat pozitivum. I ta postcovidová doba vlastně cyklistickému trhu pomohla. Začali se více profilovat větší hráči, kteří nabízí kvalitní sortiment a služby.

Máte srovnání se zahraničními trhy? Jak je na tom Česká republika v porovnání s Evropou z pohledu počtu cyklistů? Říkává se, že co Čech, to cyklista …

U nás je cyklistika extrémně populární. Ve srovnání se západní Evropou je ale mnohem více sportovně orientovaná. U nás máme zakódované, že kolo rovná se sport. V západní Evropě jsou kola používaná i pro dopravu. V tom se máme ještě mnohé co učit.

Nabízí se otázka směřovaná k cyklostezkám a jejich rozvoji u nás…

Tady je bezpochyby velký potenciál. Jak z pohledu městské, ale i meziměstské dopravy. Infrastruktura je ale nedostatečná. A dalším bodem je samozřejmě bezpečnost. Obecně ale skrývá toto téma obrovskou příležitost. A to samozřejmě i pro nás, pro prodejce.

V posledních několika letech se objevil nový trend v podobě elektrokol. Jak kola s elektrickým pohonem ovlivnila trh?

Na kole začali jezdit nově i lidé, kteří měli obavy z kopců nebo kterým se kolo zdálo příliš náročné. Elektrokola otevřela lidem nové obzory, mohou být více aktivní, více sportovat. Ale i pro velké cyklisty přináší elektrokola nové možnosti. Dojedou dál nebo se dostanou do míst, kam by na běžném kole dojeli jen stěží. A vracíme se tím i k předchozí otázce. S rozvojem cyklostezek budou lidé více jezdit na kolech i do práce. Právě elektrokola jsou pro tuto formu dopravy ideální. Obecně naší branži přinesla elektrokola nový impuls, energii a nakopnutí v pozitivním slova smyslu.

Velmi diskutovaná je otázka bezpečnosti jízdy na elektrokolech. Vážných nehod, které mají i fatální následky, podle dostupných statistik každoročně přibývá. Jak se na tato čísla díváte z pohledu prodejce?

S rostoucím počtem cyklistů rostou i počet nehod, to je jasné. Do toho se čas od času přimotá nějaký ten alkohol, někteří méně zkušení cyklisté přecení své síly a vydají se do míst, kde jízdu jednoduše nezvládnou a neštěstí je na světě. Je i na nás, prodejcích, abychom propagovali bezpečnou jízdu, vždy s přilbou. Proto podporujeme projekt Na kole jen s přilbou. Nedílnou součástí základního vybavení každého cyklisty musí být světlo. Pro mnohé aktivní cyklisty je to standard, ale možná byste se divili, kolik lidí vyrazí bez světel. Trendem posledních let je i denní svícení, které zvyšuje bezpečnost. Stejně jako u aut. O edukaci se snažíme skrze náš projekt Zapni světlo, který na problematiku upozorňuje.

Je jakýmsi celospolečenským mýtem, kdy elektrokolo rovná se starší cyklista – senior. Je to fakt, který odráží realitu?

Jak jsem se zmiňoval, už to tak není. S dalším rozvojem lehkých elektrokol budou elektrokola stále větší standard. Brzy se budeme ptát, kdo že si koupil normální kolo bez pohonu.

Když se bavíme o blízké budoucnosti, které kategorie budou podle vás posilovat?

Jednoznačně horská kola od pevných kol až po Enduro, Gravel. A pak také silniční elektrokola. No a obecně bude růst počet městských kol. V návaznosti na cyklostezky. Ale o tom už jsme mluvili.

Cyklistická sezona je v téměř v plném proudu, jak byste zatím hodnotil její vývoj z pohledu čísel?

Začátek letošní cyklo sezony hodnotím velmi pozitivně a to i s ohledem na teplé počasí, které ji dříve nastartovalo. V současné době máme letos nárůst o cca 20 % oproti minulému roku.

Jak vypadá váš typický zákazník? Řekněme podle průměrné ceny kola, kterou jsou Češi ochotní do kola investovat…

Nakupují u nás lidé, kteří se chtějí pravidelně hýbat, snaží se o zdravý životní styl. Cyklistiku mají buď jako hlavní nebo doplňkovou sportovní aktivitu. Od toho se také odvíjí částka, kterou do jízdního kola chtějí investovat. Hlavní podíl prodejů tvoří pevná a celoodpružená horská kola. V této kategorii se bavíme o částce v průměrů 35 tisíc. Trend jsou ale i zmiňovaná elektrokola, u nich je to částka průměrně kolem 70 tisíc.

Jistě máte mnoho plánu do budoucna, prozradíte ty na nejbližší období?

Těch je spoustu, samozřejmě chceme růst. A mít co nejvíce spokojených zákazníků…

