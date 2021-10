Ještě před dvěma lety bychom Honzu Franka zastihli v kanceláři velké korporátní společnosti. Byl manažerem obchodu. Dnes pracuje převážně u stroje ve vlastní pražírně, a přestože začali s manželkou Bárou podnikat snad v té nejhorší době, daří se mu plnit si sen a říká, že krok do nejistoty rodinného podnikání by, i přes těžké začátky v době covidu, udělal znovu.

„Když se nám narodil syn Kryštof, začal jsem vnímat, že za mnou tak nějak nic není vidět. Uvědomil jsem si, že bych měl rád vlastní rodinnou firmu, kterou bych možná mohl synovi jednou předat,“ usmívá se dnes už dvojnásobný tatínek Kryštofa a Anetky. „Tehdy jsem také pil hodně kávy… nedobré kávy. Náhodou jsem tenkrát narazil na člověka, který uměl kávu správně připravit, a v tu chvíli to asi propuklo naplno. Láska ke kávě, vášeň k technologiím i touha něco dělat vlastníma rukama a z výsledků práce mít dobrý pocit… do dvou let jsem s manželkou oficiálně otevíral pražírnu,“ říká, dnes už pražič, Honza.

Káva pro něj byla nejprve koníčkem. „Začal jsem se věnovat historii, poté jsem přešel na technologie a metody pražení, a později absolvoval kurz pražení u Roberta Trevisana, který v Praze vede renomovanou Školu kávy,“ vysvětluje, jak vše začalo. Frankovi pořídili nejprve testovací pražičku a kávu pražili pro sebe a své přátele. „Káva mě pohlcovala stále více. Ta moje lidem chutnala a to mě těšilo, motivovalo i inspirovalo. Pražírna, byť zatím malá, pak byla vlastně logickým vyústěním.“

Zákazník na prvním místě

U Roberta Trevisana se Honza naučil, že výsledek pražení kávy může být podle provedení výrazně odlišný a nedá se říci, že jedině jeden je správný. Pochopil, že každý pražič si „to své“ pražení musí najít sám, a také to, jak se následnou špatnou přípravou dá zkazit i ta nejlepší káva. Pro své zákazníky, jež jsou pro něj na prvním místě, praží její různé druhy, připravuje vlastní směsi a hraje si s mnoha způsoby přípravy kávy.

„O tom, jak dobře kávu připravit, se moc nehovoří a vyznat se v doporučeních je často obtížné,“ vysvětluje Honza. „Osobně střídám všechny možné přístroje a metody přípravy kávy. Je velmi zajímavé, jak mění stejná káva svou chuť díky odlišnému způsobu přípravy. To, jak kávu připravíte, je pro výslednou chuť zásadní.“ Frankovi svou kávu chtěli původně představovat lidem na různých akcích. „Nevařil bych jim espresso, ale formou ochutnávek bych ukazoval, jak chutnají různé druhy různě připravené kávy, ale covid nám to zatrhl a my jsme museli naši strategii přehodnotit a zaměřit se více na internetové prostředí a prodej,“ říká Honza.

Provedení světem kávy

Manželé, sdílející vášeň pro dobrou kávu, společně vytvořili také internetový projekt s názvem kavamusichutnat.cz. „Jeho prostřednictvím ukazují zdarma každému, kdo má zájem, jak správně kávu připravit. „Je to takové provedení kávovým světem, určené hlavně laikům.

Honzova káva lidem chutná a pražírně se i přes nelehké začátky daří. Aby pokryli poptávku, pořídili před nedávnem novou pražičku s daleko větší kapacitou. „Práce pražiče mě baví a i když jsem zavřený v horku v pražírně sám jen se strojem, jsem šťastný. Na původní pražičce je však práce hodně manuální a průběh musím osobně pečlivě hlídat. Nová je propojena s počítačem, pomůže mi vše vyhodnocovat a já ušetřím čas třeba na vytvoření prostor pro novou pražírnu.“

Rozjezd firmy byl pro mladý pár obrovskou zkušeností. „Bez mé ženy Báry by to nešlo, moc mi se vším pomohla. Pražení kávy je pro mě práce snů, ale daně, účetnictví a další papírování, bez kterého žádná firma nemůže fungovat, dělá moje žena při mateřské a snad bude pokračovat i po ní,“ vysvětluje Honza, na němž jsou praktické záležitosti a hlavně pražení. „Občas vzpomínám na svou první várku kávy. Tu jsem pořádně spálil. Dodnes ji mám schovanou, a připomíná mi přísloví, že trpělivost růže přináší, ale i to, kam jsme se v umění upražit dobrou kávu posunuli,“ uzavírá s úsměvem mladý podnikatel.