Meziročně o 20 milionů korun (1,8 procenta) klesl. Kofola to dnes sdělila ČTK v tiskové zprávě. Uvedla, že splnila vytyčené cíle.

Výsledky firma hodnotí jako úspěšné, uvedla, že jich v ekonomicky náročném roce dosáhla i přes zvýšené náklady na energie a suroviny. K dosažení provozního zisku přispěly podle Kofoly rostoucí prodeje v klíčových prodejních kanálech, rekordní letní sezona, meziroční růst kategorie nápojů na cesty, ale i sílící obliba čerstvých šťáv a bylinných čajů.

Rok 2022 byl pro Kofolu ve znamení energetické krize. Růst cen energií, ale i PET materiálu a sladidel znamenal pro skupinu dodatečné náklady přibližně 0,5 miliardy korun.

"Inflace a růst nákladů všech našich hlavních nákladových kategorií - od materiálů, energií, přes dopravu, nákladů na práci, až po cenu služeb - způsobily vysoké cenové tlaky, které jsme museli kompenzovat hledáním dalších úspor a postupným zvyšováním našich prodejních cen," uvedl generální ředitel Skupiny Kofola Jannis Samaras.

Poslední avizovaný odhad ročního cíle EBITDA se podle něj Kofole podařilo překročit díky pružnosti rozhodování, efektivnímu řízení a skvělým prodejním výsledkům. "I když se ale výsledek jeví jako velmi silný, je nutné říci, že před třemi lety jsme si mysleli, že dnes budeme mnohem dále. Realita posledních roků zbrzdila naše strategické plány," uvedl Samaras.

V Česku a na Slovensku, což je pro Kofolu klíčový region, rostly firmě tržby ve všech prodejních formátech. U nápojů určených ke spotřebě doma vzrostly o devět procent, v gastronomii, kde Kofola obsluhuje více než 17.000 zákazníků, o 51 procent.

"Čepovaná Kofola ovládla letní sezonu. Dařilo se ale i baleným nápojům, zvláště těm určeným na cesty, jejichž tržby meziročně stouply o 25 procent," uvedl generální ředitel Kofoly v Česku a na Slovensku Daniel Buryš. Dodal, že EBITDA nápojové části ale v regionu v důsledku zvýšených vstupů i přes překvapivě příznivý vývoj tržeb poklesla.

Ve Slovinsku i Chorvatsku tržby skupiny překonaly poslední předcovidový rok 2019. "Ve srovnání s loňským rokem narostl objem prodejů v litrech o osm procent, export zaznamenal dvouciferný růst," uvedla Kofola.

Výrazné zlepšení vykázala také síť UGO, která v Česku a na Slovensku provozuje Freshbary a Salaterie.

"Optimalizovali jsme naše procesy a zavedli řadu úsporných opatření na provozovnách (od využití úsporných žárovek, chytrých senzorů a čidel až po instalaci perlátorů vody)," uvedl generální ředitel sítě UGO Marek Farník. K tržbám meziročně vyšším o 58 procent podle něj přispěly i atraktivní novinky v nabídce a balený sortiment, který je na růstové vlně.

"Dalším pozitivním faktem na celkovém hospodaření Kofoly je i to, že kombinací dobrých výsledků a úsporných opatření se skupině podařilo snížit poměr čistého dluhu k EBITDA pod hodnotu 3," uvedla Kofola. Do letošního roku 2023 skupina vstupuje s příslibem dosažení celkového cíle EBITDA ve výši 1,1 až 1,25 miliardy korun. Chystá produktové inovace, které by k tomu mohly přispět.

Kofola je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů ve střední Evropě, má 11 výrobních závodů na pěti evropských trzích. K výrobkům firmy vedle stejnojmenného nápoje patří nápoje značek Rajec, Korunní, Ondrášovka, Kláštorná Kalcia, Jupí, Vinea nebo Semtex.

Do skupiny patří síť UGO, český výrobce směsí z léčivých rostlin Leros, slovinská společnost Radenska a chorvatský výrobce minerálních vod Studenac. Kofola má více než 2000 zaměstnanců. Většinovým majitelem skupiny je společnost Aetos patřící rodině Samarasů a ostatním zakladatelům Kofoly, jimiž jsou akcionáři René Musila a Tomáš Jendřejek.

Předběžné hospodářské výsledky skupiny Kofola (v miliardách Kč):

1. 1. 2022 - 31. 12. 2022 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 Změna 2022/2021 Změna 2022/2021 v procentech Tržby 7,88 6,64 1,24 18,7 EBITDA* 1,11 1,13 -0,02 -1,8

*Výsledky jsou upravené o jednorázové položky

Zdroj: Kofola