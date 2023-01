Směnárny vesměs vykupovaly kuny pouze do konce minulého roku. „Od pondělí již kuny nebereme,“ řekl Deníku Robert Duda, provozovatel ostravské směnárny Duda DVM.

Stejně reagovala i pracovnice směnárny v Obchodním centru Laso v Ostravě, kde na světelné tabuli sice nadále svítil nápis týkající se chorvatské měny, žádný kurz se však již u ní nenacházel.

I neplatné měny

Majitelé neplatných chorvatských bankovek si ale nemusejí zoufat. Existuje hned několik řešení, jak se jich „zbavit“.

Jednou z možností je využití služeb směnáren spadajících pod Tourist centrum, kde vykupují i neplatné měny. Pobočky mají po celé republice.

„Jako jediní stále nabízíme možnost odkoupení prekluzních (již neplatných) měn, kterými se platilo v některých evropských státech před zavedením eura,“ dozvídáme se od operátorky společnosti.

Do jedné z poboček, konkrétně v centru Ostravy, se osobně vydáváme. Chorvatská kuna figuruje v části věnované neplatným evropským měnám. Za jednu kunu zákazník obdrží 2,24 Kč. Před koncem roku se kuna vykupovala za necelé tři koruny.

Aktuální kurz odráží skutečnost, že již není chorvatským platidlem. Prodat se dají i někdejší slovenské koruny, německé marky, rakouské šilinky, slovinské tolary a další. „Chorvatská kuna v naší nabídce určitě zůstane,“ řekla nám pracovnice v ostravské pobočce směnárny.

Nejen Chorvatsko

O další alternativě, jak od 1. ledna 2023 vyměnit chorvatské kuny, Deník informoval Filip Hrubý, mluvčí Finanční skupiny České spořitelny.

„V Chorvatsku lze kuny bezplatně vyměnit až do 31. prosince 2023 na poštách, v komerčních bankách a ve finanční agentuře FINA v maximálním počtu 100 bankovek a 100 mincí na transakci. Za výměnu vyššího počtu bankovek a mincí mohou uvedené organizace účtovat poplatek.

Také v roce 2024 bude možné kuny směnit. „Od 1. 1. 2024 v Chorvatské národní bance bankovky bez časového omezení a mince do 31. 12. 2025. Tato služba je poskytována bezplatně,“ řekl Hrubý.

S kunami ale nemusíte jen do Chorvatska, vymění vám je i v zemích, kde se platí eurem, ovšem jen do konce února. „Centrální banky všech zemí eurozóny vyměňují bezplatně částky 8.000,- HRK na klienta / transakci za den od 1. 1. 2023 do 28. 2. 2023,“ dodal Hrubý.