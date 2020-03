„Důležitá a dobrá zpráva je, že toto množství respirátorů uspokojí potřeby všech zdravotníků primární péče. To znamená, že nejen nemocnice, ale podle objednávek z minulého týdne dostanou respirátory i praktičtí lékaři, ambulantní specialisté a stomatologové. Roušky pošleme pracovníkům terénní zdravotnické služby a zdravotnické dopravní služby. Tedy těm, kteří převážejí pacienty a jezdí za seniory a nemocnými lidmi patřícím k nejohroženějším skupinám obyvatel,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Řada praktických lékařů musela kvůli nedostatků ochranných pomůcek zavřít ordinace. Kraj očekává, že by dodávka respirátorů lékařům mohla pomoci tento problém zmírnit. Kraj ty s uzavřenými ordinacemi chce také aktivně vyhledávat.

„Pevně věřím, že začnou ordinovat ti, kteří zavřeli své ordinace z důvodu, že neměli tyto ochranné pomůcky," uvedl Vondrák.

Už v pátek by mohl mít kraj k dispozici dalších 500 000 roušek. Polovina by směřovala do zdravotnictví, další část by se pak distribuovala občanům.

Získat je budou moci prostřednictvím radnic obcí s rozšířenou působností. Při jejich vydávání by asistovala policie. Vláda totiž před chvíli schválila zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, který má platit od středeční půlnoci.

AKTUÁLNÍ STAV V MS KRAJI

Počet nakažených v Moravskoslezském v kraji už v úterý večer stoupl na 34 potvrzených případů. Ve středu v poledne byl počet stále stejný. Nejvíce jich hlásí frýdecko-místecký okres - 17 případů, Ostrava 8, Novojičínsko 5 a Karvinsko má 3 případy. Žádný nárůst zatím hygienici nezaznamenali na Bruntálsku - Opavsko hlásí 1. případ