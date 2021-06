Ti, kteří měli určitou finanční rezervu, nebo se rychle dokázali adaptovat na nové podmínky, existenční problémy odrazili.

„Jinou možnost, než tuto situaci a dobu vydržet, jsme si ani nepřipouštěli,“ uvedla majitelka rodinného podniku v Ruské ulici Ostravě-Vítkovicích. Od roku 2017 provozuje vetešnictví, a jak sama říká, v dnešní době je to byznys pro srdcaře a koníček.

„ Máme docela dost stálých zákazníků a těší mě, když nás navštíví lidé z jiných měst, nakupují u nás, že se o našem vetešnictví mluví třeba v Praze, kde podobných prodejen musí být spousta. Během pandemie jsme měli mnoho telefonátů, zákazníci volali téměř denně, jestli je možnost nákupu u nás i v době covidu, což samozřejmě nešlo. Takže jakmile jsme otevřeli, ihned se k nám stavili, rádi si něco nakoupili a tímto se nás také snažili podpořit,“ řekla Vendula Fečkovičová.

Vetešnictví na Ruské ulici ve Vítkovicích, 11. června 2021 v Ostravě.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Nabídka ve vítkovickém vetešnictví je opravdu široká, vykupují především to, co je ještě dále prodejné, nemohou vzít vše. Navrženou cenu lidé převážně respektují, jak tu nákupní, tak i prodejní.

„Někteří si ale myslí, že se námi můžou o ceně dohadovat jako na tržnici. Ale ne vždy a u všeho to lze. Máme poměrně vysoké režie, na slevě se někdy, když to uznáme za vhodné, domluvíme. Není to však pravidlem ani povinností. To je asi rozdíl mezi námi a obchodem se starožitnostmi, kde by si to zřejmě zákazníci nedovolili. U nás mají možnost většího výběru, opravdu od veteše po drahé zboží, každý si najde ten svůj koutek. Snažíme se, aby byli všichni spokojeni, cítili se u nás dobře, odpočinuli si, vypnuli od každodenní rutiny a stresu a vrátili se třeba do svého mládí a dětství. Což se nám, podle ohlasů, daří,“ poznamenala dále.

Když měli zavřeno, museli se poohlédnout i po jiné práci, aby bylo na veškeré režie. „Ale snad je to nejhorší už za námi a budeme všichni moci normálně podnikat, dělat radost zákazníkům, aby si mohli vyzdobit své domovy, zahrady nebo si prostě jen tak udělat nějakou maličkostí radost. Když od nás odjedou spokojeni, je to naše největší odměna,“ dodala na závěr Vendula Fečkovičová.