Model je osvětlen, všech 460 do detailu propracovaných dílů bylo ručně vyrobeno v České republice. Na výrobu jsou použity dva metry kabelu, svítí pomocí 22 LED diod. Model má dva okruhy osvětlení, vnitřní a venkovní. Kaden ho vyrábí na objednávku, vždy pro konkrétního zákazníka. Po zaplacení 36 900 Kč trvá výroba zhruba tři měsíce.

Motorový vůz M 290.002 je národní kulturní památkou. Jde o jediný dochovaný exemplář tohoto typu vyrobený v roce 1936 v kopřivnické Tatře. Po 61 letech chátrání byl tento unikátní vůz zachráněn. Oprava unikátního vozu začala v srpnu 2018. Na voze je jedinečný například elektromechanický přenos výkonu od Josefa Sousedíka. Díky jeho nápadu se vlak rozjížděl hlavně na elektrický pohon, s rostoucí rychlostí se zapojoval mechanický přenos. Vlak dosahoval rychlosti až 130 kilometrů v hodině po ujetí 5 700 metrů.

Dráhy je nasazovaly na trasu z Bratislavy do Prahy. Během války vozy nejezdily kvůli nedostatku paliva, pak sloužily pro vládní a ministerské jízdy. Jeden z vozů vyhořel, druhý se dostal koncem 50. let do podnikového muzea Tatry. Po letech chátrání se ho Tatra rozhodla zachránit. Celkové náklady na renovaci včetně výstavby depozitáře dosáhly 118 milionů korun, z toho téměř 80 milionů tvoří dotace z Evropské unie. Z 90 procent je vůz i po renovaci původní, nová jsou například kola nebo kabeláž.