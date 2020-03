ON-LINE situaci v ČR a ve světě SLEDUJTE S NÁMI ZDE

Jaké změny krnovským lesníkům přináší nouzový stav, uzavření hranic a další opatření proti šíření koronavirové infekce?

Podle jednatele Lesní správy města Krnova Ivana Vrátného se situace v lesním hospodářství nevyvíjí zrovna příznivě. Kombinace kůrovec a koronavirus je obrovský ekonomický problém.

Začínají se značně omezovat dodávky k zahraničním odběratelům, kteří mají své pracovníky za neprostupnými hranicemi, v karanténě nebo na nemocenské. Významnými odběrateli českého dřeva jsou Rakousko i Čína.

RAKOUSKÝ STAVEBNÍ PRŮMYSL STOJÍ

„Zatímco české závody jedou prozatím na dvě směny, rakouské, do nichž se české dříví odváží ke zpracování, pouze na jednu. Situace v Rakousku je mnohem složitější, protože v zemi se v podstatě zastavil stavební průmysl,“ popsal výchozí situaci Vrátný s tím, že kromě Rakušanů byla dalším významným odběratelem kůrovcového dříví Čína.

OBCHOD ČÍNY A EVROPY PROVÁZÍ ÚTLUM

Dosud do Evropy proudilo obrovské množství zboží v kontejnerech, které se zpět vracely prázdné. Stačilo je naplnit levným kůrovcovým dřevem a náklady na dopravu byly prakticky stejné, jako kdyby kontejnery putovaly do Číny prázdné.

„Tím, že došlo k omezení dodávek zboží z Číny, kleslo také množství kontejnerů, v nichž je zboží do Evropy dopravováno. Kontejnery se při návratu využívaly pro dodávky kulatiny do Číny, která byla významným odběratelem kůrovcem poškozeného dříví,“ popsal problém dodávek do Číny.

ZAHRANIČNÍ POSILY PŘI ZALESŇOVÁNÍ? TĚŽKO

Pokud zůstanou na delší dobu uzavřené hranice mezi státy, může to značně ohrozit využití zahraničních brigádníků, převážně z Ukrajiny.

„Bez jejich pomoci si nedovedeme představit, že bychom zvládli vysoké úkoly v ochraně mladých porostů a při obnově holin vzniklých při kůrovcové kalamitě,“ konstatoval Ivan Vrátný z Lesní správy města Krnova .