Mezi prvními vyzval k pomoci živnostníkům formou nákupu poukázek známý režisér Jan Hřebejk, který o víkendu napsala na sociální síť twitter: „Co mohou nyní lidé s bezpečným příjmem dělat? Pokud si můžete koupit poukázky, zeptejte se svého mechanika, kadeřníka, kosmetičky, pedikérky… Funguje to jako bezúročná půjčka. Ve své oblíbené hospodě se zeptejte, zda dodávají jídlo do vašeho domova. Pomozme!“

Jeho tweet lajkovaly a sdílely stovky lidí. Podobných výzev na sociálních sítích navíc přibývá a lidé skutečně začínají kupovat vouchery na služby, od těch, kteří nyní musejí mít zavřeno či v případě některých hospod a cukráren zkoušejí aspoň osobní rozvoz objednávek. Živnostníci si této pomoci v úzkých váží, jak potvrzuje například Dagmar Říhová, profesionální masérka z Brna.

Režisér Jan Hřebejk se nesmazatelně zapsal do povědomí lidí filmy Pelíšky, Pupendo, Šakalí léta či Musíme si pomáhat. A právě v duchu názvu posledně jmenovaného filmu rozjel o víkendu užitečnou aktivitu. Na twitteru vyzval k nakupování poukázek od živnostníků v nesnázích.

Vouchery můžou pomoci

„Určitě by mi nákup poukázek dost pomohl, jsem teď v těžké situaci, protože jsem si ještě před krizí pronajala svůj nový salon. Teď v březnu dávám výpověď v tom původním, ale běží mi tříměsíční výpovědní lhůta, takže po tuto dobu táhnu najednou dva nájmy. Klidně bych těm poukazům dala neomezenou platnost, aby se pak klienti rozprostřeli do delšího období,“ přemýšlí masérka, podle níž se všichni živnostníci upínají k tomu, že jim stát uleví.

„Modlím se za to, ať nám teď zruší povinnost záloh na zdravotní a sociální pojištění. Dost by mi to odlehčilo,“ přiznává Dagmar Říhová.

Živnostníci, kteří byli zvyklí na každodenní příjem, rázem nemají z čeho platit nájem, ale hůře jsou na tom ti, kteří zaměstnávají další spolupracovníky. Cukrářka Marcela Vymazalová z Olomouce, která peče laskominy Dortujeme, má ale úžasnou čerstvou zkušenost s tím, jak lidé pochopili situaci a snaží se nezištně pomáhat.

Pekli pro zdravotníky

„Napsal mi bývalý kolega, abych mu poslala číslo účtu a něco upekla, že to pak mám rozdat. Poslal sedm stovek a pak se přidali další jeho přátelé, takže jsem vyrobila věnečky a zjišťovala, kdo by je v této situaci uvítal. Nakonec jsme je rozvezli lékařům na urgentní příjem do nemocnice a podobně. A přidali se další, a stále přidávají, takže pečeme dál, lidi jsou úžasní,“ přibližuje nečekanou solidaritu svého okolí cukrářka.

Ještě před pár dny přitom Marcela Vymazalová propadala ještě hlubší skepsi, protože v minulém týdnu měla v plánu pečení na tři svatby, z nichž se samozřejmě ani jedna nekonala. Obavy má stále. Zoufale proto očekává kroky státu, který jí v těžké situaci pomůže. Zároveň je stejně jako další živnostníci ráda, že různých výzev se vzájemnou pomocí zejména na sociálních sítích stále přibývá.

ŽIVNOSTNÍCI V ÚZKÝCH. Deník se příběhům živnostníků a tomu jak (ne)zvládají současnou situaci pozorně věnuje na svých stránkách i na webu denik.cz/podnikani. Pište nám na e-mail zivnostnici@denik.cz své příběhy a zkušenosti, jak nastalou situaci zvládáte.