Koupaliště v Bruntálu i v Krnově se brzy otevřou

Zdá se, že do konce týdne se teploty přehoupnou přes tropickou třicítku. Ideální počasí pro návštěvu letního koupaliště. V Bruntálu zahájí sezonu koupaliště v parku ve středu 15. června. Základní vstupné pro dospělého je 75 korun, senioři zaplatí 60 a děti od 3 do 15 let 40 korun. Nejmenší děti do 3 let mají vstup zadarmo.

Koupaliště v Krnově. | Foto: Deník/František Kuba