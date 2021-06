Kraj vybírá, kdo bude provozovat vlaky na trase mezi Ostravou a Frenštátem

Vlaky mezi Ostravou a Frenštátem pod Radhoštěm by mohl od konce roku 2023 provozovat jiný dopravce než České dráhy. I s vozidly, které nyní Českým drahám patří. Moravskoslezský kraj vybírá, kdo by to mohl být. Soutěž je podmínkou evropské dotace na nákup patrových souprav.

Push-pully České dráhy objednaly pro trať z Ostravy do Frenštátu pod Radhoštěm. | Foto: České dráhy