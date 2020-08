Zjistíte jaké barvy má koření ze Zanzibaru, jak chutná ugandská káva a jak vypadají kakaové boby, než se z nich stane kakao. Dozvíte se kolik existuje druhů banánů a jak se liší ty, co dozrály na stromě, od těch, co se sklízí ještě zelené. Znáte tropické ovoce ackfruit? Prý chutná jako mango mixlé hruškou a broskví. V neděli se o tom můžete v Krnově sami přesvědčit.

AFRICKÉ TRHY V ČESKU?

Jen málokdo si z hodin zeměpisu pamatuje, že Uganda má úrodnou půdu a dostatek srážek, takže většina obyvatel pracuje v zemědělství. Je zde na africké poměry celkem bezpečno a domluvíte se anglicky. Turisty sem lákají parky a jezera. Asi nejslavnější atrakcí Ugandy jsou volně žijící horské gorily. Michaela Kosařová z Krnova se původně vypravila do Ugandy za pozorováním goril, ale zamilovala si tam také atmosféru africké tržnice hýřící barvami.

„Znám projekt Africké trhy, který představuje tropické plodiny v českých a slovenských městech. Já jsem ale chtěla jsem kromě produktů poznat také ugandské pěstitele, prodejce, zákazníky a hlavně atmosféru africké tržnice. Od české verze afrických trhů se tržiště Ugandě liší především tím, že tam prodávají méně exotiky a víc klasického ovoce a zeleniny jako je třeba česnek, brambory, rajčata nebo papriky. Kdyby někdo na náměstí v Krnově pod značkou Africké trhy prodával bedýnky ugandského česneku a brambory z Tanzánie, asi by zákazníci nepochopili čím se to liší od obyčejných farmářských trhů. Rozumím tomu, proč organizátoři vsadili na tropické plodiny,“ popsala svou zkušenost cestovatelka Michaela Kosařová z Krnova.

GASTRO ZÁŽITEK: BANÁNY

Největším gastronomickým zážitkem pro ni bylo ochutnávání nejrůznějších druhů banánů. „V Ugandě jsme jedli banány, které se nikde jinde než v Africe neprodávají. Mají úplně jinou chuť, než na jakou jsme zvyklí u banánů ze supermarketu. Většinou jsou menší, ale lahodnější. Taky tam hodně kupují banány hospodyňky do kuchyně, protože milují smažené banány na všechny způsoby. Takže vřele doporučují vydat se v neděli na Africké trhy do Krnova nebo si rovnou zajet do Ugandy na tržnici. Tam jsou banány určitě levnější než v Krnově,“ doplnila Michaela Kosařová.

Michaela Kosařová má v Ugandě řadu přátel, takže ji zajímá jak Evropané mohou pomáhat africkým zemědělcům.Africké trhy v českých městech jsou navázané na česko-ugandský food projekt Virunga.cz, který dokáže tu nejčerstvější zemědělskou produkci letecky dopravit z Afriky do Česka, abychom výkupem za férové ceny podpořili ugandské lokální pěstitele.

Na krnovském náměstí můžete koupit stejně čerstvé ovoce jako na trhu v Ugandě, ale s podstatným rozdílem: nemusíte smlouvat o ceně. "Smlouvat cenu na trhu v Africe pro mě byla zajímavá zkušenost. Nejdříve jsem si na to netroufla a chtěla jsem zaplatit kolik si řeknou, ale když mi bylo řečeno, že to berou jako urážku, když nesmlouváš, začala jsem to praktikovat taky. Když jsem jim řekla, že za tu cenu to zboží rozhodně nevezmu, reakcí byly vysmáté šťastné ksichtíky, Když jsem v to byla začátečník, cítila jsem se jako prvňáček ve škole, který píše první písmenka, moc mu to nejde, ale každej to po něm přečte. Když jsme odjížděli z Ugandy, už jsem byla na smlouvání cen odborník. Pochopila jsem, že je to taková hra, u které se dobře pobaví jak kupující, tak prodavač," uzavřela Michaela Kosařová.

Africké trhy v Ostravě, květen 2020: